Published: February 24, 2022 2:17 PM IST

PES vs ISL Dream11 Team Prediction PSL 2022, Eliminator 1

PES vs ISL Dream11 Team Prediction PES vs ISL Pakistan Super League 2022, Eliminator 1: Captain, Fantasy Playing Tips Peshawar Zalmi vs Islamabad United at Gaddafi Stadium, Lahore at 8:00 PM IST February 24 :Also Read - MUL vs LAH Dream11 Team Prediction Pakistan Super League 2022, Match 31: Captain, Fantasy Playing Tips Multan Sultans vs Lahore Qalandars at Gaddafi Stadium, Karachi at 8:00 PM IST February 23 Peshawar Zalmi vs Islamabad United Dream11 Team Prediction- Check Captain, Vice-Captain, and Probable Playing 11 for Today Pakistan Super League 2022 Between PES vs ISL. Also, Check Islamabad United Dream 11 Team Player List, Peshawar Zalmi Dream11 Team Player List, and Dream11 Guru Fantasy Tips. Also Read - Alex Hales, Ben Duckett Pull Out Of Pakistan Super League Match: Peshawar Zalmi vs Islamabad United T20 Match, Pakistan Super League T20, 24th February. Also Read - QUE vs LAH Dream11 Team Prediction Pakistan Super League 2022, Match 15: Captain, Fantasy Playing Tips Quetta Gladiators vs Lahore Qalandars at National Stadium, Karachi at 8:00 PM IST Feb 07 Monday Match Toss: 7:30 PM IST. Date and Time: 8:00 PM IST. Venue: Gaddafi Stadium, Lahore PES vs ISL Dream11 Team Mohammad Haris, Shoaib Malik (c), Asif Ali (vc), Haider Ali, Hazratullah Zazai, Hussain Talat, Shadab Khan, Faheem Ashraf, Zahir Khan, Salman Irshad, Waqas Maqsood PES vs ISL Predicted Playing 11 Peshawar Zalmi: Hazratullah Zazai, Mohammad Haris, Kamran Akmal (wk), Haider Ali, Shoaib Malik, Sherfane Rutherford, Hussain Talat, Wahab Riaz (c), Salman Irshad, Arshad Iqbal, Mohammad Umar / Khalid Usman Islamabad United: Alex Hales, Mubashir Khan / Danish Aziz, Azam Khan (wk), Asif Ali, Shadab Khan (c), Faheem Ashraf, Liam Dawson, Marchant de Lange, Muhammad Musa / Hasan Ali, Waqas Maqsood, Zahir Khan PES vs ISL Squads Peshawar Zalmi: Tom Kohler-Cadmore(w), Yasir Khan, Haider Ali, Shoaib Malik(c), Hussain Talat, Sherfane Rutherford, Ben Cutting, Sohail Khan, Patrick Brown, Sameen Gul, Usman Qadir, Kamran Akmal, Hazratullah Zazai, Wahab Riaz, Arshad Iqbal, Salman Irshad, Mohammad Haris, Mohammad Umar, Sirajuddin Islamabad United: Alex Hales, Rahmanullah Gurbaz(w), Colin Munro, Azam Khan, Asif Ali, Shadab Khan(c), Faheem Ashraf, Hasan Ali, Marchant de Lange, Mohammad Wasim Jr, Zahir Khan, Zafar Gohar, Muhammad Musa, Danish Aziz, Mohammad Huraira, Paul Stirling, Zeeshan Zameer, Muhammad Akhlaq, Athar Mahmood, Mubasir Khan

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