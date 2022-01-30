Published: January 30, 2022 11:12 AM IST

PES vs ISL Dream11 Team Prediction PSL 2022, Match 5

PES vs ISL Dream11 Team Prediction PES vs ISL Pakistan Super League 2022, Match 5: Captain, Fantasy Playing Tips Peshawar Zalmi vs Islamabad United at National Stadium at 3:00 PM IST January 30:Also Read - QUE vs PES Dream11 Team Prediction Pakistan Super League 2022, Match 2: Captain, Fantasy Playing Tips Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi at National Stadium, Karachi at 8:00 PM IST January 28 Peshawar Zalmi vs Islamabad United Dream11 Team Prediction- Check Captain, Vice-Captain, and Probable Playing 11 for Today Pakistan Super League 2022 Between PES vs ISL. Also, Check Islamabad United Dream 11 Team Player List, Peshawar Zalmi Dream11 Team Player List, and Dream11 Guru Fantasy Tips. Also Read - Pakistan Youngster Naseem Shah Looking Forward to Play With Shahid Afridi in PSL, Sets Sight on Performing Well For Quetta Gladiators Match: Peshawar Zalmi vs Islamabad United T20 Match, Pakistan Super League T20, 30th January. Also Read - WATCH | Fire Breaks Out at Karachi's National Stadium Ahead of PSL Opener Between Karachi Kings and Multan Sultans Match Toss: 2:30 PM IST. Date and Time: 3:00 PM IST. Venue: National Stadium, Karachi. PES vs ISL Dream11 Team T Cadmore, Asif Ali, Shoaib Malik, Haider Ali (c), Alex Hales, Hussain Talat, Faheem Ashraf, Shadab Khan (vc), Usman Qadir, Hasan Ali, Wahab Riaz PES vs ISL Predicted Playing 11 Peshawar Zalmi: Tom Kohler-Cadmore (wk), Yasir Khan, Haider Ali, Shoaib Malik (c), Hussain Talat, Sherfane Rutherford, Ben Cutting, Wahab Riaz, Patrick Brown, Sameen Gul, Usman Qadir Islamabad United: Alex Hales, Colin Munro, Paul Stirling, Muhammad Akhlaq (wk), Asif Ali, Shadab Khan (c), Muhammad Musa, Hasan Ali, Zafar Gohar, Zahir Khan, Faheem Ashraf PES vs ISL Squads Peshawar Zalmi: Tom Kohler-Cadmore(w), Yasir Khan, Haider Ali, Shoaib Malik(c), Hussain Talat, Sherfane Rutherford, Ben Cutting, Sohail Khan, Patrick Brown, Sameen Gul, Usman Qadir, Kamran Akmal, Hazratullah Zazai, Wahab Riaz, Arshad Iqbal, Salman Irshad, Mohammad Haris, Mohammad Umar, Sirajuddin Islamabad United: Alex Hales, Rahmanullah Gurbaz(w), Colin Munro, Azam Khan, Asif Ali, Shadab Khan(c), Faheem Ashraf, Hasan Ali, Marchant de Lange, Mohammad Wasim Jr, Zahir Khan, Zafar Gohar, Muhammad Musa, Danish Aziz, Mohammad Huraira, Paul Stirling, Zeeshan Zameer, Muhammad Akhlaq, Athar Mahmood, Mubasir Khan

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest Sports News on India.com.