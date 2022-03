PIC vs TW Dream11 Tips And Prediction European Cricket League T10

TOSS: The European Cricket League T10 match toss between Pak I Care vs Tunbridge Wells will take place at 5:00 PM IST – March 17.

Time: 5:30 PM IST.

Venue: Cartama Oval, Cartama.

PIC vs TW Dream11 Team

Muhammad Babar, Muhammad Ihsan(WK), Muhammad Kamran, Atif Muhammad, Muhammad Mohtshim, Adeel Shafqat(C), Alex Williams(VC), Mark Mclean, Matt Barker, Viraj Bhatia, Dave Smith

PIC vs TW Probable Playing XIs

Pak I Care: Muhammad Babar, Muhammad Ihsan(WK), Muhammad Kamran, Sikandar Ali, Abid Mahboob(WK), Sheroz Ahmed(C), Majid Hanif, Asad Abbas, Atif Muhammad, Muhammad Mohtshim, Adeel Shafqat

Tunbridge Wells: Chris Williams(WK), Alex Williams, Mark Mclean, Matt Barker, Viraj Bhatia, Dave Smith, Christian Davis, Ian McLean, Michael Waller, Liam Buttery, Bailey Wightman

PIC vs TW Squads

Pak I Care: Muhammad Babar, Muhammad Ihsan(WK), Muhammad Kamran, Sikandar Ali, Abid Mahboob(WK), Sheroz Ahmed(C), Majid Hanif, Asad Abbas, Atif Muhammad, Muhammad Mohtshim, Adeel Shafqat, Muhammad Yasin, Umair Ahmed, Hassan Ali

Tunbridge Well: Chris Williams(WK), Alex Williams, Mark Mclean, Matt Barker, Viraj Bhatia, Dave Smith, Christian Davis, Ian McLean, Michael Waller, Liam Buttery(WK), Bailey Wightman, Hugo Williams, Jonny Shepherdson, Will Stickler