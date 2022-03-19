PIC vs TW Dream11 Tips And Prediction European Cricket League T10
Pak I Care vs Tunbridge Wells Dream11 Team Prediction European Cricket League T10 Championship – Fantasy Playing Tips, Probable XIs, Dream11 Guru Tips, Probable XIs For Today’s PIC vs TW at Cartama Oval,Cartama.Also Read - BRI vs ALZ, Team Prediction European Cricket League T10: Captain, Fantasy Playing Tips, Probable XIs For Today Brigade vs Alby Zalmi CF T10 at Cartama Oval at 04:30 PM IST Mar 17
Here is the European Cricket League T10 – T10 Dream11 Guru Tips and PIC vs TW Dream11 Team Prediction, PIC vs TW Fantasy Cricket Prediction T10 game, PIC vs TW Probable XIs European Cricket League – T10, Fantasy Cricket Prediction -Pak I Care vs Tunbridge Wells, Fantasy Playing Tips – T10. Also Read - PIC vs TW, Team Prediction European Cricket League T10: Captain, Fantasy Playing Tips, Probable XIs For Today Pak I Care vs Tunbridge Wells T10 at Cartama Oval at 05:30 PM IST Mar 17
TOSS: The European Cricket League T10 match toss between Pak I Care vs Tunbridge Wells will take place at 3:00 PM IST – March 19.
Time: 3:30 PM IST.
Venue: Cartama Oval, Cartama.
PIC vs TW Dream11 Team
Muhammad Ihsan, Sikandar Ali, Allan McLean, Alex Williams(C), Muhammad Kamran(VC), Muhammad Babar, Dave Smith, Shehroz Ahmed, Atif Muhammad, Majid Hanif, Adeel Shafqat
PIC vs TW Probable Playing XIs
Pak I Care: Asad Abbas, Muhammad Babar, Muhammad Ihsan (WK), Aabid Mahboob, Shehroz Ahmed, Mohammad Yasin, Muhammad Kamran, Sikandar Ali, Atif Muhammad, Majid Hanif, Adeel Shafqat
Tunbridge Wells: Will Stickler, Bailey Wight man, Christian Davis, Matt Barker, Alex Williams, Chris Williams, Liam Buttery, Viraj Bhatia, Allan McLean, Hugo Williams, Dave Smith
PIC vs TW Squads
Pak I Care: Muhammad Babar, Muhammad Ihsan(WK), Muhammad Kamran, Sikandar Ali, Abid Mahboob(WK), Sheroz Ahmed(C), Majid Hanif, Asad Abbas, Atif Muhammad, Muhammad Mohtshim, Adeel Shafqat, Muhammad Yasin, Umair Ahmed, Hassan Ali
Tunbridge Well: Chris Williams(WK), Alex Williams, Mark Mclean, Matt Barker, Viraj Bhatia, Dave Smith, Christian Davis, Ian McLean, Michael Waller, Liam Buttery(WK), Bailey Wightman, Hugo Williams, Jonny Shepherdson, Will Stickler