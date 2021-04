Dream11 Team Prediction

PKC vs BAA, Fantasy Cricket Tips FanCode Vienna ECS T10 Match 1: Captain, Vice-captain – Pakistan CC vs Bangladesh Austria, Today’s Probable XIs at Seebarn Cricket Ground at 12.30 PM IST April 19 Monday:

Pakistan CC vs Bangladesh Austria Dream11 Team Prediction FanCode Vienna ECS T10

TOSS: The FanCode Vienna ECS T10 toss between Pakistan CC vs Bangladesh Austria will take place at 12:00 PM IST – April 19.

Time: 12:30 PM IST.

Venue: Seebarn Cricket Ground

PKC vs BAA My Dream11 Team

Amar Naeem, Shahdath Khan, Iqbal Hossain, Zayed Shahid, Zeshan Arif, Aqib Iqbal, Hassan Ashfaq, Naveed Hassan, Adal Afzal, Rafat Islam, Sikander Hayat

Captain: Naveed Hassan Vice-captain: Aqib Iqbal

PKC vs BAA Probable Playing XIs

Pakistan CC

Abdullah Akbarjan, Aqib Iqbal, Adal Afzal, Zeshan Arif, Sikander Hayat, Jaweed Sadran, Arsalan Arif, Amar Naeem, Naveed Hassan, Mohammad Waqar Zalmai, Itibarshah Deedar

Bangladesh Austria

Hassan Ashfaq, Sharif Khan, Iqbal Hossain, Zayed Shahid, Uzzal Mujumdar, Rakib Islam, Shahdath Khan, Nazrul Zaman, Saddam Hussain, Abu Bakar Siddique, Rafat Islam

PKC vs BAA Squads

Pakistan CC

Abdullah Akbarjan, Arsalan Arif, Zeshan Arif, Umair Tariq, Itibarshah Deedar, Sikander Hayat, Amar Naeem, Saveez Khawaja, Ramish Malik, Naveed Hassan, Israr Ahmed, Bilal Zalmai, Mohammad Waqar Zalmai, Adnan Khan, Jaweed Sadran, Usman Gol, Shadnan Khan

Bangladesh Austria

Hassan Ashfaq, Iqbal Hossain, Zayed Shahid, Tauqir Asif, Sharif Khan, Rakib Islam, Shamim Mohammad, Shahdath Khan, Firoz Hye, Nasir Ahmed, Rahat Shahid, Nazrul Zaman, Saddam Hussain, Rafat Islam, Abu Bakar Siddique, Alin Kalam, Kazi Shafayet, Uzzal Mujumdar, Gursevan Singh, Masud Rahman, Gill Singh

