PKCC vs CTT Dream11 Tips And Prediction

Pakcelona CC vs Catalunya Tigers CC Dream11 Team Prediction ECS T10 Barcelona 2020 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today's PKCC vs CTT at Montjuic Ground, Barcelona:

Pakcelona CC vs Hawks CC Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips ECS T10 – Barcelona – Check My Dream11 Team, Best players list of PKCC vs CTT, ECS T10 – Barcelona 2020, Hawks CC Dream11 Team Player List, Pakcelona CC Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Pakcelona CC vs Hawks CC ECS T10 – Barcelona, Online Cricket Prediction and Tips – PKCC vs CTT T10 match, Online Cricket Tips Pakcelona CC vs Hawks CC, Fantasy Prediction – ECS T10 Barcelona 2020

TOSS: The ECS T10 – Barcelona match toss between Pakcelona CC and Catalunya Tigers CC will take place at 7:30 PM IST – October 28.

Time: 8 PM IST.

Venue: Montjuic Ground, Barcelona.

PKCC vs CTT My Dream11 Team

Shehzad Khan (captain), Muhammad Kashif (vice-captain), Umair Aftab, Qaiser Zulfiqer, Adeel Ahmed, Ghulam Sarwar, Zulqarnain Haider, Tahir Ilyas, Ishtiaq Nazir, Davinder Singh Kaur, Rameez Mehmood

PKCC vs CTT Probable Playing XIs

Pakcelona CC: Shahid Iqbal, Raja Waqas Shahzad, Ishtiaq Nazir, Syed Abu Bakar Hussain, Muhammad Iftikhar, Adalat Ali, Adeel Ahmed, Mansab Ali, Azeem Azam, Saleem Haider, Raja Khaliq-ur-Rehman

Catalunya Tigers CC: Tahir Ilyas, Muhammad Ilyas, Mustansar Iqbal, Zulqarnain Haider, Samar Shamshad, Ghulam Dastgeer, Ghulam Sarwar, Umair Aftab, Hardeep Singh, Muhammad Amir Raza, Gurwinder Singh Sidhu

PKCC vs CTT Full Squads

Pakcelona CC: Muhammad Ramzan, Ishtiaq Nazir, Qaiser Zulfiqar, Rameez Mehmood, Azeem Azam, Raja Khaliq-Ur-Rehman, Shahzad Khan, Raja Waqas Shahzad, Atiq Ur-Rehman, Khurram Javeed, Shahid Iqbal, Adeel Ahmed, Muhammad Asif Butt, Ameer Hamza, Muhammad Adnan, Muhammad Iftikhar, Nouman Rukhsar, Adalat Ali, Jahanzaib Asghar, Syed Abu Bakar Hussain, Mansab Ali, Ali Imran, Saleem Haider, Muhammad Faiz-ul-Hassan, Moazzam Javed, Tanveer Hussain Shah, Ajaz Arif

Catalunya Tigers CC: Ghulam Dastgeer, Asim Ashraf, Muhammad Ilyas, Asad Ali, Muhammad Amir Raza, Jamshad Afzal, Hardeep Singh, Muhammad Zeeshan, Umair Aftab, Musadaq Mubarak, Mustansar Iqbal, Ali Sarmad, Shahzaib Akram, Zain-Ul-Abiddin, Naveed Ahmad, Davinder Singh Kaur, Sufian Ansar, Samar Shamshad, Tahir Ilyas, Zulqarnain Haider, Razaqat Ali, Muhammad Kashif, Ghulam Sarwar, Gurwinder Singh Sidhu

