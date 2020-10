Dream11 Team Prediction

Time: 3 PM IST.

Venue: Montjuic Ground, Barcelona.

PMCC vs GCC My Dream11 Team

Keeper – Kuldeep Lal

Batters – Prince Dhiman (C), Ibrar Hussain, Bikramjit Singh (VC), Alumdar Hussain

All-Rounders – Nawazish Ali, Heera Mahey, Aqtadar Iqbal Khan

Bowlers – Trilochan Singh, Raja Adeel, Farrukh Sohail

SQUADS

Pak Montcada CC:

Raja Adeel, Ibrar Hussain, Nawazish Ali, Prince Dhiman, Mohsin Ali, Amir Shahzad, Syed Hashim Mir, Farrukh Sohail, Usman Ali, Aqtadar Iqbal Khan, Asjad Butt, Hassan Ali Raza, Ghulam Sabar, Bilal Hassan, Nasir Shahzad, Gopi Singh, Yasir Mehmood, Asjad Butt, Hafiz Usman Anwar, Khizar Ali, Jafar Iqbal.

Gracia CC:

Heera Mahey, Bikramjit Singh, Kulwant Singh, Vicky Sondhi, Trilochan Singh, Vijay Kumar, Mukhtiar Singh, Paramjit Singh, Alumdar Hussain, Kuldeep Lal, Prabal Singh, Rohit Rana, Maninderjit Singh, Harkamal Singh, Karandeep Singh, Ravinder Singh, Sandeep Singh, Tajinder Singh, Mayank Dayal, Jujhar Singh.

