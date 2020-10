PMCC vs JUCC Dream11 Tips And Prediction

Pak Montcada CC vs Joves Units CC Dream11 Team Prediction ECS T10 Barcelona 2020 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today's PMCC vs JUCC at Montjuic Ground, Barcelona: Pak Montcada CC vs Joves Units CC Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips ECS T10 – Barcelona – Check My Dream11 Team, Best players list of PMCC vs JUCC, ECS T10 – Barcelona 2020, Joves Units CC Dream11 Team Player List, Pak Montcada CC Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Pak Montcada CC vs Joves Units CC ECS T10 – Barcelona, Online Cricket Prediction and Tips – PMCC vs JUCC T10 match, Online Cricket Tips Pak Montcada CC vs Joves Units CC, Fantasy Prediction – ECS T10 Barcelona 2020

TOSS: The ECS T10 – Barcelona match toss between Pak Montcada CC and Joves Units CC will take place at 2:30 PM IST – October 27.

Time: 3 PM IST.

Venue: Montjuic Ground, Barcelona.

PMCC vs JUCC My Dream11 Team

Ibrar Hussain (captain), Taqqi UI Mazhar (vice-captain), Usman Ali, Mohammad Ur Rehman, Israr Ahmad, Raja Adeel, Hafiz Usman Anwar, Abdul Rehman Ullah, Prince Dhiman, Asjad Butt, Nawazish Ali

PMCC vs JUCC Probable Playing XIs

Pak Montcada CC: Raja Adeel, Kashif Shafi, Ibrar Hussain, Farrukh Sohail, Ghulam Sabar, Asjad Butt, Gopi Singh, Nawazish Ali, Aqtadar Iqbal Khan, Shahzad Amir, Prince Dhiman

Joves Units CC: Abdul Rehman Ullah, Ali Hurair, Haroon Salik, Iqbal Muzzamil, Muhammad Zafar Khan,Ali Raza-I, Babar Basharat, Muhammad Naeem Iftikhar, Israr Ahmad, Jarar Haider, Mohammad Ur Rehman

PMCC vs JUCC Squads

Joves Units CC: Sohaib Khan, Malik Nabeeb Iqbal, Muhammad Zafar Khan, Zahid Akbar, Iqual Muzzamil, Abdul Rehman Ullah, Shahid Nazir-I, Haroon Salik, Taqqi UI Mazhar, Mohammad Ur Rehman, Usman Asghar, Ali Hurair, Babar Basharat, Ali Raza-I, Israr Ahmad, Muhammad Naeem Iftikhar, Muhammad Ihtisham Tariq, Saad Matloob, Jarar Haider, Mubashar Farid

Pak Montcada CC: Jafar Iqbal, Yasir Mehmood, Bilal Hassan, Ghulam Sabar, Kamran Hussain, Prince Dhiman, Mohsin Ali, Asjad Butt, Syed Hashim Mir, Hafiz Usman Anwar, Ibrar Hussain, Raja Adeel, Shahzad Amir, Farrukh Sohail, Nawazish Ali, Usman Ali, Aqtadar Iqbal Khan, Khizar Ali, Asad Ihsan-Ullah, Nasir Shahzad, Hassan Ali Raza, Mohsin Raza, Gopi Singh, Asad Abbas

