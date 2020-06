Dream11 Team Prediction

The ongoing 2019-20 Portuguese or Primeira League is the 86th such season and will conclude by July 26. The league, like others, was halted in March due to the coronavirus pandemic but returned on June 3 behind closed doors. The participating teams include Belenenses SAD, Benfica, Boavista, Braga, Desportivo das Aves, Famalicão, Gil Vicente, Marítimo, Moreirense, Paços de Ferreira, Portimonense, Porto, Rio Ave, Santa Clara, Sporting CP, Tondela, Vitória de Guimarães and Vitória de Setúbal. Benfica are the defending champions.

Kick-Off Time: The Portuguese League 2020 match between Portimonense vs Benfica will start at 11:45 PM IST.

Venue: Estadio Municipal de Portimao

My Dream11 Team

GK: S Gonda

DEF: J Vieira, R Dias, A Grimaldo, H Custodio

MID: J Weigl, Pizzi (VC), A Taarabt, J Tavares, L Fernandes

ST: C Vinicius (C)

Starting XI

Portimonense: Shuichi Gonda, Lucas Possignolo, Henrique Custodio, Emmanuel Hackman, Dener Gomes, Junior Tavares, Lucas Fernandes, Jackson Martinez, Bruno Tabata, Aylton Boa-Morte, Romulo Machado

Benfica: Odisseas Vlachodimos, Jardel Vieira, Ruben Dias, Alejandro Grimaldo, Andre Magalhaes Almeida, Adel Taarabt, Gabriel Pires, Julian Weigl, Carlos Vinicius, Rafa Silva, Pizzi

SQUADS

Portimonense: Ricardo Ferreira, Shuichi Gonda, Emmanuel Hackman, Henrique Custodio, Rodrigo Freitas, Willyan Rocha, Jadson Cristiano, Lucas Possignolo, Koki Anzai, Junior Tavares, Evans Mensah, Aylton Boa-Morte, Anderson Oliveira, Dener Gomes, Lucas Fernandes, Fernando Medeiros, Romulo Machado, Pedro Sa, Marlos Moreno, Bruno Costa, Joao Filipe, Beto Bercique, Mohanad Ali, Bruno Tabata, Ricardo Vaz Te, Jackson Martinez

Benfica: Ivan Zlobin, Mile Svilar, Odisseas Vlachodimos, Tomas Tavares, Nuno Tavares, Jardel Vieira, Francisco Ferreira, Ruben Dias, Alejandro Grimaldo, Andre Magalhaes Almeida, Joao Filipe, Florentino Luis, Gabriel Pires, Andrija Zivkovic, Franco Cervi, Rafa Silva, Julian Weigl, Pizzi, Adel Taarabt, Andreas Samaris, Chiquinho, Dyego Sousa, Carlos Vinicius, Haris Seferovic

