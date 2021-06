POR vs ISR Dream11 Tips and Predictions

Portugal have a good chance to get back to the winning ways in their international friendly against Israel. It will be crucial for Portugal as they will look to enter the Euros with a positive mindset. Cristiano Ronaldo who failed to score goals in the last two matches for Portugal will look to score on Wednesday.

Here is today’s Dream11 pick for POR vs ISR

Kick-off Time: The match starts at 12:15 AM IST – June 9, Wednesday in India.

POR vs ISR My Dream11 Team

Goalkeeper – Anthony Lopes

Defenders – Ruben Dias, E. Dasa, Jao Cancelo

Midfielders – B. Natcho, B. Fernandes (VC), T. Kinda, B. Silva, M. Solomon

Strikers – E. Zahavi, Cristiano Ronaldo (C)

Portugal vs Israel Probable Line-up

Portugal: Nelson Semedo, Bruno Fernandes, Anthony Lopes, Ruben Dias, Joao Felix, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo, Pepe, Jose Fonte, Andre-Silva

Israel: Eitan Tibi, Ofir Marciano, Manor Soloman, Sun Menachem, Bibras Natcho, Eli Dasa, Nir Bitton, Shon Weissman, Shiran Yeini, Neta Lavi, Eran Zahavi

Portugal vs Israel Squads

Portugal (POR): Cristiano Ronaldo, Rafa Silva, Andre-Silva, Danilo Pereira, Ruben Dias, Jose Fonte, Joao Felix, Ruben Neves, Joao Cancelo, Adama Traore-Diarra, Renato Sanches, Rui-Silva, Anthony Lopes, Bruno Fernandes, Sergio Oliveira, Rui Patricio, Francisco Trincao, William Carvalho, Raphael Guerreiro, Pepe, Ruben Semedo, Diogo Jota, Nelson Semedo, Mario Rui, Joao Moutinho, Daniel Podence, Bernardo Silva

Israel (ISR): Boris Kleyman, Ofir Marciano, Itamar Nitzan, Joel Abu Hanna, Ofri Arad, Or Blorian, Eli Dasa, Orel Dgani, Hatem Elhamed, Maor Kandil, Sun Menachem, Taleb Tawatha, Eitan Tibi, Mohammad Abu Fani, Nir Bitton, Eyal Golasa, Dolev Hazizia, Mohamad Kanaan, Neta Lavi, Bibras Natcho, Dor Peretz, Manor Soloman, Eran Zahavi, Liel Abada, Munas Dabbur, Shon Weissman

