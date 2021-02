Dream11 Team Predictions

POT vs JUV, Fantasy Tips UEFA Champions League 2020-21: Captain, Predicted XIs For Today's FC Porto vs Juventus Football Match at Estadio do Dragao 1:30 AM IST February 17 Thursday:

Eyes would be on Cristiano Ronaldo when Juventus travel to Estadio do Dragao for Thursday's Round of 16 clash against FC Porto. Juventus will start favourites given their good head-to-head record against the Portugal giants. Juventus topped their group defeating Barcelona, while Porto finished second behind Manchester United in their group.

Kick-Off Time: The UEFA Champions League match between FC Porto vs Juventus will start at 1:30 AM IST.

Venue: Estadio do Dragao

POT vs JUV My Dream11 Team

A Marchesin, A Sandro, L Bonucci, C Mbemba, A Rabiot, F Chiesa, R Bentancur, J Corona, S Oliveira, Ronaldo (C), M Taremi (VC)

Likely Starting XI

Porto likely playing XI: Agustin Marchesin; Wilson Manafa, Chancel Mbemba, Pepe, Malang Sarr; Jesus Corona, Sergio Oliviera, Matheus Uribe; Luiz Diaz, Moussa Marega, Mehdi Taremi.

Juventus likely playing XI: Wojciech Szczesny; Danilo, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt, Alex Sandro; Federico Chiesa, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot, Weston McKennie; Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata.

SQUADS

FC Porto (POT): Agustín Marchesín, Cláudio , Diogo Costa, Pepe , Diogo Leite, Iván Marcano, Zaidu Sanusi, Carraça , Manafá , Chancel Mbemba, Nanú , Malang Sarr, Mamadou Ndiaye, Mateus Uribe, Marko Grujic, Jesús Corona, Romário Baró, Otávio , Sérgio Oliveira, Felipe Anderson , Fabio Vieira, Luis Díaz, Mehdi Taremi, Moussa Marega, Joao Mario , Antonio Martínez, Evanilson , Francisco Conceição

Juventus (JUV): Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio, Giovanni Gabriele Garofani, Franco Israel, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Matthijs de Ligt, Alex Sandro , Danilo , Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Merih Demiral, Radu Dragusin, Gianluca Frabotta, Alessandro Pio Riccio, Riccardo Capellini, Arthur , Aaron Ramsey, Weston McKennie, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, Federico Bernardeschi, Koni De Winter, Alessandro Di Pardo, Dejan Kulusevski, Hamza Rafia, Daouda Peeters, Filippo Ranocchia, Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata, Paulo Dybala, Federico Chiesa, Cosimo Marco Da Graca, Giacomo Vrioni, Nicolo Fagioli, Felix Correia

