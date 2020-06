Dream11 Team Prediction

POT vs MRT Portuguese League 2020: Captain, Vice-captain And Football Tips For FC Porto vs Maritimo FC Todays Match at Estadio do Dragao 02:00 AM IST June 11: Also Read - GRZ vs SLZ Dream11 Team Prediction Portuguese League 2020: Captain, Vice-captain And Football Tips For Sturm Graz FC vs Red Bull Salzburg Todays Match at Merkur Arena 00:00 AM IST June 11

The ongoing 2019-20 Portuguese or Primeira League is the 86th such season and will conclude by July 26. The league, like others, was halted in March due to the coronavirus pandemic but returned on June 3 behind closed doors. The participating teams include Belenenses SAD, Benfica, Boavista, Braga, Desportivo das Aves, Famalicão, Gil Vicente, Marítimo, Moreirense, Paços de Ferreira, Portimonense, Porto, Rio Ave, Santa Clara, Sporting CP, Tondela, Vitória de Guimarães and Vitória de Setúbal. Benfica are the defending champions. Also Read - POR vs BEN Dream11 Team Prediction Portuguese League 2020: Captain, Vice-captain And Football Tips For Portimonense vs Benfica Today's Match at Estadio Municipal de Portimao 11:45 PM IST June 10

The live TV or online broadcast of the Portuguese League 2020 football game will not be available in India. Also Read - SET vs SNT Dream11 Team Prediction Portuguese League 2020: Captain, Vice-captain And Football Tips For Vitoria Setubal vs Santa Clara Today's Match at Estadio do Bonfim 8:30 PM IST June 10

Kick-Off Time: The Portuguese League 2020 match between FC Porto vs Maritimo FC will start at 02:00 AM IST.

Venue: Estadio do Dragao

My Dream11 Team

GK: C Marcelo

DEF: A Telles, Pepe, J Manuel Corona

MID: B Xadas, J Correa, F Bambock, Otavio, S Oliveira

ST: T Soares (VC), M Marega (C)

Starting XI

FC Porto: Agustin Marchesin, Pepe, Chancel Mbemba, Wilson Manafa, Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Luis Diaz, Tiquinho Soares, Vincent Aboubakar, Moussa Marega, Otavio

Maritimo: Charles Marcelo, Rene Ferreira, Zainadine Junior, Ruben Ferreira, Bebeto, Joel Tagueu, Diego Moreno, Daizen Maeda, Erivaldo, Bruno Xadas, Jorge Correa

SQUADS

FC Porto (POT): Mouhamed Mbaye, Diogo Meireles Costa, Agustin Marchesin, Wilson Manafa, Diogo Leite, Alex Telles, Chancel Mbemba, Ivan Marcano, Pepe, Jesus Manuel Corona, Vitor Ferreira, Romario Baro, Mamadou Loum, Luis Diaz, Shoya Nakajima, Mateus Uribe, Otavio, Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Fabio Silva, Ze Luis, Tiquinho Soares, Moussa Marega, Vincent Aboubakar

Maritimo (MRT): Charles Marcelo, Amir Abedzadeh, Rene Ferreira, Bebeto, Fabio China, Ruben Ferreira, Dejan Kerkez, Zainadine Junior, Jhon Cley, Bruno Xadas, Jorge Correa, Erivaldo Jorge, Edgar Costa, Franck Bambock, Josip Vukovic, Diego Moreno, Eulanio Angelo, Pedro Pelagio, Rodrigo Pinho, Getterson, Joel Tagueu, Daizen Maeda

Check Dream11 Prediction/ POT Dream11 Team/ MRT Dream11 Team/ FC Porto Dream11 Team/ Maritimo Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips And Prediction/ Online Football Tips and more.