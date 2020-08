PSG vs BAY Dream11 Tips And Prediction

Team Prediction UEFA Champions League 2020 Final – Football Tips For Today's Match PSG vs BAY at Estadio da Luz in Lisbon: The official TV broadcast of UEFA Europa League 2019-20 will be available on the Sony Sports network. The online live streaming of Europa League semifinal will be available on the Sony Liv app.

Kick-Off Time: The UEFA Champions League 2019-20 final match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich will start at 12.30 AM IST – August 23.

Venue: Estadio da Luz

PSG vs BAY My Dream11 Team

Manuel Neuer, J Bernat, P Kimpembe, J Kimmich, Angel di Maria, Marquinhos, Paul Coutinho, S Gnabry, A Kalimuendo, Neymar (captain), Robert Lewandowski (vice-captain)

PSG vs BAY Probable XIs

Paris Saint-Germain: Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Neymar, Mbappe

Bayern Munich: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Perisic, Muller, Gnabry; Lewandowski

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich Squads

Paris Saint-Germain: Thilo Kehrer, Marquinhos, Thomas Meunier, Abdou Diallo, Mitchel Bakker, Colin Dagba, Nianzou Kouassi, Loïc Mbe Soh, Marco Verratti, Leandro Paredes, Ángel Di María, Juan Bernat, Pablo Sarabia, Ander Herrera, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Adil Aouchiche, Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Neymar, Eric Maxim Choupo-Moting, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Arnaud Kalimuendo Muinga, Keylor Navas, Sergio Rico, Marcin Bulka, Garissone Innocent, Thiago Silva, Presnel Kimpembe

Bayern Munich: Alvaro Odriozola, Benjamin Pavard, Lukas Mai, Alphonso Davies, Chris Richards, Ivan Perisic, Javi Martinez, Philippe Coutinho, Serge Gnabry, Thiago Alcantara, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Joshua Kimmich, Corentin Tolisso, Mickael Cuisance, Jeong Woo-yeong, Sarpreet Singh, Oliver Batista Meier, Jamal Musiala, Thomas Muller, Robert Lewandowski, Kwasi Okyere Wriedt, Jann-Fiete Arp, Joshua Zirkzee, Leon Dajaku, Manuel Neuer, Sven Ulreich, Christian Fruchtl, Ron-Thorben Hoffmann, Jerome Boateng, David Alaba, Lucas Hernandez, Niklas Sule

