Time: 12:30 PM IST.

Venue: Vinor Cricket Ground.

PSM vs BRD My Dream11 Team

Sureshkumar Nagaraj, Vaibhav Naukudkar, Ashish Matta, Naveen Joseph, Al Mahmud, Arun Konda, Santosh Reddy, Prasad Ramachandran, Suresh Ramarao, Ashok Somireddy, Raghavendra Singh

Captain: Vaibhav Naukudkar Vice-captain: Al Mahmud

PSM vs BRD Probable Playing XIs

Prague Spartans Mobilizers

Suresh Kuramboyina(c), Ashok Somireddy, Sagor Md Sahadat Hossain, Vatsal Kansara(wk), Arun Natarajan, Vaibhav Naukudkar, Arun Konda, Gokul Namburi, Santosh Reddy, Prasad Ramachandran, Al Mahmud

Brno Raiders

Arunkumar Vasudevan(c), Aamir Husain, Naveen Joseph, Ajinkya Dhamdhere, Muhammad Ansar(wk), Ashish Matta, Hari Krishna Pitta, Raghavendra Singh, Suresh Ramarao, Sureshkumar Nagaraj, Kushal Mishra

PSM vs BRD Squads

Prague Spartans Mobilizers

Mani Paduru, Naveen Purandhar, Sagor Md Sahadat Hossain, Siddharth Sharma, Vineet Mahajan, Ashok Somireddy, Nokul Namburi, Kapil Kumar, Prasad Ramachandran, Suresh Kuramboyina, Vijay Karthikeyan, Al Mahmud, Santosh Reddy, Vaibhav Naukudkar, Arun Konda, Arun Natarajan, Sarthak Bhatta, Vatsal Kansara

Brno Raiders

Amit Vyas, Antony Francis Jayarat, Ashish Matta, Chirag Kheradiya, Hari Krishna Pitta, Naveen Joseph, Praveen Prasad, Raghavendra Singh, Sudeep Roy, Aamir Husain, Ajinkya Dhamdhere, Arun Vasudevan, Cecil Sundaram, Deelan Vadher, Jaipal Singh Rathore, Kushal Mishra, Piyush Tripathi, Saqib Sadiq, Suresh Ramarao, Muhammad Ansar, Sureshkumar Nagaraj

