PSV vs FDF Dream11 Tips And Predictions

Dream11 Team Prediction PSV Hann Munden vs SG Findorff EV, ECS T10 Kummerfeld – Fantasy Cricket Tips For Today’s MTV vs FDF in Kummerfeld Sport Verein: The latest offering in the European Cricket Series is ECS T10 Kummerfeld league that gets underway from June 29. Six German teams will be contesting across 20 matches during the five-day affair. Each day will see four matches and with Friday being the finals day. The teams are Kummerfelder Sportverein, SG Findorff EV, MTV Stallions, Polizeisportverein Hann Munden, SC Europa and VFB Fallersleben. Also Read - MTV vs FDF Dream11 Team Hints, Dream11 ECS T10 Kummerfeld: Captain And Vice-Captain, Fantasy Cricket Tips MTV Stallions vs SG Findorff EV Match 2 in Kummerfeld Sport Verein at 3:00 PM IST Monday June 29

Toss: The toss between PSV Hann Munden vs SG Findorff EV will take place at 5:00 PM (IST). Also Read - MU vs BSE Dream11 Team Hints, UVA Premier League T20: Captain And Vice-Captain, Fantasy Cricket Tips Mahiyanganaya Unilions vs Badulla Sea Eagles Match 2 in Sri Lanka at 2:30 PM IST Monday June 29

Time: 5:30 PM IST Also Read - KSV vs PSV Dream11 Team Hints, Dream11 ECS T10 Kummerfeld: Captain And Vice-Captain, Fantasy Cricket Tips KSV Cricket vs PSV Hann Munden Match 1 in Kummerfeld Sport Verein at 12:30 PM IST Monday June 29

Venue: Kummerfeld Sport Verein



PSV vs FDF My Dream11 Team

Ahmed Hamid Wardak (captain), Matiullah Yousafzai (vice-captain), Masih Shams, Maroof Sayeed Shah, Adeel Ahmad, Imran Hafiz, Shafqat Ashraf, Ghullam Farooq Amirie, , Junaid Javed, Awal Khan-Safi, Giriraj Manoharan

PSV vs FDF Squads

PSV Hann Munden: Adeel Ahmad, Matiullah Yousafzai, Imran Hafiz, Junaid Javed, Gulraiz Mustafa, Nader Khan-Rahmany, Amin Zadran, Sajid Jaberkhel, Awal Khan-Safi, Nasir Rustamkheil, Zaheer Khan-Jamali, Amanullah Sharifi, Kamran Niasi, Wahid Muhammad, Omedullah Safi, Royal Sotra, Sardar Wali-Kakar, Vinod Joshi

SG Findorff EV: Ghullam Farooq Amirie, Shekhar Patra, Ahmed Hamid Wardak, Ifthikhar Khan, Mohamat Jalil, Giriraj Manoharan, Alexander Knapman, Naill Perfect, Abdullah Khan, Hammad Khan, Fakhar Ahmed, Masih Shams, Ahmad Asghar, Maroof Sayeed Shah, Aziz Ullah Dawodzy, Rashad Mehmood, Shafqat Ashraf, Ahsan Ashraf, Luqman Ahmad, Ammar Khalid, Jeevan Bhatt

Check Dream11 Prediction/ PSV Dream11 Team/ FDF Dream11 Team/ PSV Hann Munden Dream11 Team/ SG Findorff EV Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips/ Online Cricket Tips and more.