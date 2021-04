PU vs MK Dream11 Team Predictions

Pioltello United vs Milan Kingsgrove Dream11 Team Prediction ECS T10 – Milan Match 1 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today's PU vs MK at Milan Cricket Ground: In the opening match of the ECS T10 – Milan today, Pioltello United will take the field against Milan Kingsgrove. The T10 action continues in Europe and this time, nine top Italian clubs will be vying for the title. The teams are Albano, Bergamo, Bergamo United, Bogliasco, Fresh Tropical, Milan, Milan Kingsgrove, Milan United, Pioltello United. There will be 24 matches across six days.

Pioltello United vs Milan Kingsgrove Dream11 Team Prediction ECS T10 – Milan – Check My Dream11 Team, Best players list of PU vs MK, ECS T10 – Milan 2021, Pioltello United Dream11 Team Player List, Milan Kingsgrove Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Pioltello United vs Milan Kingsgrove ECS T10 – Milan, Online Cricket Prediction and Tips – PU vs MK T10 match, Online Cricket Tips & Prediction

PU vs MK Dream11 Team Details

Start Time: The ECS T10 – Milan Match 1 between Pioltello United and Milan Kingsgrove will start from 1:00 PM IST – April 5.

Match Venue: Milan Cricket Ground

PU vs MK My Dream11 Team

Joy Perera (captain), Ali Usman (vice-captain), Imran Haider, Sami Ullah, Dinuka Samarawickrama, Hasitha Bellanthuda, Vissal Hussain, Ahmad Khan, Hunain Ansari, Deshan Fernando, Shaveen Bandara

PU vs MK Probable Playing XIs

Pioltello United: Haseeb Ansari, Imran Haider, Vissal Hussain, Raza Noor, Majid Safi, Zain Amjad, Husnain Kabeer, Ahmad Khan, Hunain Ansari, Sami Ullah, Abbas Khan

Milan Kingsgrove: Joy Perera, Ahmad Raza, Dinuka Samarawickrama, Nimna Pauththuwadura, Hasitha Bellanthuda, Sadeeth Varadharajah, Michele Batista, Ejaz Ul Haq Yasin, Deshan Fernando, Shaveen Bandara, Ali Usman

PU vs MK Full Squads

Pioltello United: Imran Haider, Husnain Kabeer, Sami Ullah, Haseeb Ansari, Hunain Ansari, Zain Amjad, Ali Amjad, Anees Aslam, Farhan Bhatti, Ahmad Khan, Vissal Hussain, Abbas Khan, Kamran Khan, Abdullah Khan, Umer Khayam, Farooq Mohammad, Raza Noor, Majid Safi, Tayab Sohail

Milan Kingsgrove: Ranhalug Arney Nisal, Keerthi Fernando Warnakulasuriya, Ganesh Puri, Waqar Tauqeer, Lahiru Vithanage, Lasitha Vithanage, Shaveen Bandara, Dinuka Samarawickrama, Nimna Pauththuwadura, Dian De silva, Dinesh Dissanayaka, Kamal Kariyawasam, Ahmed Muhammad, Anton Rodrigo, Rajeewa Balasuriya, Joy Perera, Ali Usman, Ahmad Raza, Michele Batista, Warnakulasuriya Tharindu Niman Fernando, Deshan Lankahaluge Fernando, Sadeeth Varadharajah, Ejaz Ul Haq Yasin, Hasitha Bellanthuda

