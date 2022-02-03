Published: February 3, 2022 3:05 PM IST

QUE vs ISL Dream11 Team Prediction PSL 2022, Match 10

QUE vs ISL Dream11 Team Prediction QUE vs ISL Pakistan Super League 2022, Match 9: Captain, Fantasy Playing Tips Quetta Gladiators vs Islamabad United at National Stadium at 8:00 PM IST Feb 03:Also Read - I Am Still Available For Selection In T20Is: Imran Tahir Quetta Gladiators vs Islamabad United Dream11 Team Prediction- Check Captain, Vice-Captain, and Probable Playing 11 for Today Pakistan Super League 2022 Between QUE vs ISL. Also, Check Quetta Gladiators Dream 11 Team Player List, Islamabad United Dream11 Team Player List, and Dream11 Guru Fantasy Tips. Also Read - HIGHLIGHTS PSL | QUE vs PES T20: Shoaib Malik Stars In 5-Wickets Victory Over Quetta Match: Quetta Gladiators vs Islamabad United T20 Match, Pakistan Super League T20, February 03. Also Read - QUE vs PES Dream11 Team Prediction Pakistan Super League 2022, Match 2: Captain, Fantasy Playing Tips Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi at National Stadium, Karachi at 8:00 PM IST January 28 Match Toss: 7:30 PM IST. Date and Time: 8:00 PM IST. Venue: National Stadium, Karachi. QUE vs ISL Dream11 Team Ben Duckett, Rahmanullah Gurbaz, Paul Stirling, Alex Hales (c), Asif Ali, Will Smeed (vc), Ahsan Ali, Shadab Khan, Hasan Ali, Mohammad Hasnain, Naseem Shah QUE vs ISL Predicted Playing 11 Quetta Gladiators: Ahsan Ali, Will Smeed, Ben Duckett, Sarfaraz Ahmed (c & wk), Ashir Qureshi, Iftikhar Ahmed, Mohammad Nawaz, James Faulkner, Sohail Tanvir, Naseem Shah, Mohammad Hasnain Islamabad United: Paul Stirling, Alex Hales, Rahmanullah Gurbaz, Shadab Khan (c), Faheem Ashraf, Azam Khan (wk), Asif Ali, Mubashir Khan, Hasan Ali, Mohammad Wasim, Marchant de Lange

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