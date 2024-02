Home

Sports

QUE vs PES Dream11 Prediction, PSL 2024, Match 2: Fantasy Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi, 2.30 PM IST

QUE vs PES Dream11 Prediction, PSL 2024, Match 2: Fantasy Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi, 2.30 PM IST

Dream11 Fantasy Tips, Dream11 Latest News, QUE vs PES, Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi, Quetta Gladiators Dream11, Peshawar Zalmi Dream11, QUE vs PES, QUE vs PES Dream11, QUE vs PES Dream11 team, QUE vs PES Dream11, QUE vs PES Dream11 Team, Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi Fantasy team.

QUE vs PES Dream11 Prediction, PSL 2024, Match 2: All You Need To Know

QUE vs PES Dream11 Prediction, PSL 2024, Match 2: Babar Azam-led Peshawar Zalmi will lock horns against Rilee Rossouw’s Quetta Gladiators for the second match of the ongoing Pakistan Super League 2024 at Gaddafi Stadium, Lahore on Sunday, February 18. Gadaffi Stadium’s pitch will help batters more and this will going to be a high-scoring thriller. Dream11 Fantasy Tips, Dream11 Latest News, QUE vs PES, Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi, Quetta Gladiators Dream11, Peshawar Zalmi Dream11, QUE vs PES, QUE vs PES Dream11, QUE vs PES Dream11 team, QUE vs PES Dream11, QUE vs PES Dream11 Team, Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi Fantasy team. QUE vs PES Dream11 Prediction, PSL 2024, Match 2: Fantasy Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi, 2.30 PM IST.

Trending Now

QUE vs PES Dream11 Team

Wicket-keepers: Sarfaraz Ahmed, Mohammad Haris

You may like to read

Batters: Babar Azam(c), Jason Roy, Tom Kohler-Cadmore, Rilee Rossouw

All-rounders: Rovman Powell, Saud Shakeel, Aamer Jamal(vc)

Bowlers: Mohammad Amir, Mohammed Wasim.

QUE vs PES Probable Playing XIs

Peshawar Zalmi: Babar Azam (C), Saim Ayub, Mohammad Haris (wk), T Kohler-Cadmore, Rovman Powell, Asif Ali, A Jamal, Shamar Joseph, Khurram Shahzad, L Wood, Waqar Salamkheil

Quetta Gladiators: RR Rossouw (C), JJ Roy, LJ Evans, S Ahmed (wk), Omair Yousuf, Saud Shakeel, Sherfane Rutherford, Usman Tariq, Mohammad Amir, Mohammad Wasim, M Hasnain.

Squads

Quetta Gladiators: Rilee Rossouw (South Africa), Sherfane Rutherford (West Indies), Mohammad Amir, Mohammad Wasim Jnr, Jason Roy (England), Wanindu Hasaranga (Sri Lanka), Sarfaraz Ahmed, Abrar Ahmed, Mohammad Hasnain, Will Smeed (England), Saud Shakeel, Sajjad Ali Jnr, Usman Qadir, Omair Bin Yousuf, Adil Naz, Khawaja Nafay, Akeal Hosein (West Indies), Sohail Khan.

Peshawar Zalmi: Babar Azam, Rovman Powell (West Indies), Noor Ahmad (Afghanistan), Saim Ayub, Tom Kohler-Cadmore (England), Asif Ali, Mohammad Haris, Aamir Jamal, Naveen-ul-Haq (Afghanistan), Khurram Shahzad, Salman Irshad, Arif Yaqoob, Umair Afridi, Daniel Mousley (England), Haseebullah, Mohammad Zeeshan, Lungi Ngidi (South Africa), Mehran Mumtaz.

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest Cricket News on India.com.