RAE vs ABH Saudi Arabian League: Captain, Vice-Captain, Fantasy Playing Tips And Predicted XIs For Today’s Al Raed vs Abha FC at King Abdullah Stadium 5:45 PM IST November 23 Monday:

The Saudi Professional League, or Saudi Football League, is the top division of the Association football league in Saudi Arabia. From 2013 to 2019 it was known as the Abdul Latif Jameel League, or Dawry Jameel, as it was sponsored by Abdul Latif Jameel for six years.

Kick-Off Time: The Saudi Arabian League 2020-21 match between Al Raed vs Abha FC will start at 5.45 PM IST – November 23.

King Abdullah Stadium

RAE vs ABH My Dream11 Team

Goalkeeper – Azzedine Doukha

Defenders – Nemanja Miletić, Abdullah Al-Fahad,Mehdi Tahrat, Amine Attouchi

Midfielders – Awadh Khamis (VC), Jalal Daoudi, Karim Aouadhi

Forwards – Karim El Berkaoui, Saleh Al-Amri (C), Saad Bguir

SQUADS

Al-Raed (RAE): Karim El Berkaoui, Saleh Al-Shehri, Nemanja Nikolić, Abdulfattah Adam Mohammed, Ahmed Hammoudan, Abdulrahman Al Ghamdi, Nemanja Nikolic, Rayan Al Marshoud, Mohammed Fouzair, Arnaud Djoum, Jalal Daoudi, Issam Raki, Sultan Farhan, Ahmad Al-geaidy, Mohamed Al-Sahli, Abdullah Magrshi, Ahmad Zain, Mohammed Alsubaie, Abdullah Almogren, Sultan Saad Bin Jamal, Bandar Faleh Al Enezi, Yahya Otayn, Sultan Al-Ghalimish, Mohanad Alshudukhi, Nemanja Miletić, Awdh Faraj, Mohammed Al-Dosari, Mohammed Reeman, Faisal Darisi, Aqel Al-Sahbi, Marwan Abker, Eric Chipeta, Khalid Al-Khathlan, Muteb Al Mutlaq, Abdullah Al-Fahad, Hussain Al-Showaish, Fahad Al-Suyayfy, Azzedine Doukha, Ahmad Al Harbi, Ahmed Al-Ghamdi, Abdulbasit Abdullah, Mshari Sanyoor, Abdulrahman Shanar, Marwan Mohammed Abkwer, Awad khamis Al Faraj

Abha (ABH): Carlos Strandberg, Abdulaziz Aljamman, Ahmed Mefleh, Mohamed H El Qahtani, Abdulelah Hawsawi, Adel Al Qahtani, Ahmed Al Zein, Ali Al-Olayani, Mohammed Aseri, Mansor Assiri, Saad Bguir, Craig Goodwin, Karim Aouadhi, Thaar Al-Otaibi, Fahad Bin Jumayah, Ammar Al Najjar, Saleh Al-Amri, Abdullah Qaisi, Riyadh Sharahili, Abdulrahman Al-Barakah, Hazza Asseri, Bandar Daghrery, Abdalrahman Medhwh, Ali Madkhali, Badr Al-Dosari, Hassan Al-Qarni, Hussein Nahi, Jaber Asiri, Mohammed Adnan Bakar, Yasser Asseri, Khalid Zailai, Abdullah Nasser, Musab Muharraq, Tariq Al Shahrani, Saud Zidan, Mehdi Tahrat, Amine Attouchi, Mohammed Salem Khanfir, Osama Ashoor, Sari Amro, Saeed Al Hamsal, Ahmad Al Hbeab, Saeed Ali, Nader Abdullah Al Sharari, Karam Barnawi, Fahad Al-Johani, Mohanad Alqaydhi, Abdo Ali Khadri, Abdulqader Al Shehri, Abed Al-Zahrani, Al-Aseeri, Faraj Al-Shehri, Hani Al-Gifri, Hassan Al-Barqi, Jaber Farhan, Majed Al-Masoud, Mohamed Abo Hathra, Mohamed Kadadd, Mohammed Morjan, Naef Al-Harthee, Riyadh Ayedh, Tariq Al-Anzi, Turki Assiri, Abdelali Mhamdi, Abdullah Al Shammari, Ali Al-Mazidi, Khaled Awagy, Moteb Aseri, Musa Al Darabi, Salem Aseri, Salim Aseri, Sami Al-Thawabi, Saqer Mohamed Rabie, Daouda Camara, Houssem Tabboubi, Ahmed Al-Sulami, Ibrahim Assiri, Mohammed Bokhari, Ali Abdullah Assiri, Eisa Al-Qahtani, Hazem Mostafa Faraj, Abdullah Al-Enezi

