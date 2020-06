Dream11 Team Prediction

RB vs GRD La Liga 2019-20: Captain, Vice-captain And Football Tips For Today's Real Betis vs Granada Football Match at Benito Villamarín 1:30 AM IST June 16 Tuesday:

La Liga has resumed behind closed doors. There will be no official broadcast of La Liga in India. Facebook is the media rights holder for La Liga in the Indian Sub-Continent and so all the matches can be watched live on La Liga's official Facebook page.

Kick-Off Time: The La Liga match between RB vs GRD will start at 1:30 AM IST.

Venue: Estadio Camilo Cano

My Dream11 Team

GK: J Robles

DEF: C Neva, V Diaz, D Duarte

MID: Joaquin (VC), S Canales, N Fekir, D Machis, M Gonalons

ST: R Soldado (C), L Moron

Starting XI

Real Betis: Joel Robles, Sidnei, Marc Bartra, Emerson, Guido Rodríguez, Carles Aleñá, Sergio Canales, Borja Iglesias, Cristian Tello, Nabil Fekir, Diego Lainez

Granada: Rui Silva, Domingos Duarte, German Sanchez, Carlos Neva, Carlos Fernandez, Maxime Gonalons, Yangel Herrera, Roberto Soldado, Darwin Machis, Dimitri Foulquier, Antonin Cortes Heredia

SQUADS

Real Betis (RB): Carlos Marin, Daniel Rebollo, Dani Martin, Joel Robles, Alex Moreno, Zouhair Feddal, Aissa Mandi, Sidnei, Alfonso Pedraza, Emerson, Antonio Barragan, Marc Bartra, Edgar Gonzalez, Diego Lainez, Joaquin-Rodriguez, Sergio Canales, Guido Rodriguez, Carles Alena, Nabil Fekir, Cristian Tello, Javi Garcia, William Carvalho, Andres Guardado, David Ramos, Raul Garcia De Haro, Borja Iglesias, Lorenzo Moron, Juanmi, Angel Baena

Granada (GRD): Aaron Escandell, Rui-Silva, Andorinha, Pepe Sanchez, Carlos Neva, Neyder Lozano, Quini, Victor Diaz, German-Sanchez, Alex-Martinez, Jose Antonio Martinez, Domingos Duarte, Dimitri Foulquier, Jesus Vallejo, Ismail Koybasi, Mario Ruiz Rodriguez, Alvaro Vadillo, Fede Vico, Yan Brice-Eteki, Angel Montoro, Darwin Machis, Yangel Herrera, Gil Dias, Maxime Gonalons, Ramon Azeez, Antonin Cortes Heredia, Antonio Puertas, Carlos Fernandez, Roberto Soldado

