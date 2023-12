Home

RB vs SOH Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Probable XIs For Today’s ECS T10 Spain – Royal Barcelona vs Sohal Hospitalet on December 15 at 3.15 PM IST At Montjuïc Olympic Ground, Barcelona

Here is the Dream11 Prediction for ECS T10 Spain – RB vs SOH Dream11 Team Prediction, Royal Barcelona vs Sohal Hospitalet Dream11 Tips, RB vs SOH Probable Playing XIs, RB vs SOH Dream11 Fantasy Tips, Royal Barcelona vs Sohal Hospitalet ECS T10 Spain, RB vs SOH Dream11 Guru Tips.

RB vs SOH Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

RB vs SOH Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Probable XIs For Today's ECS T10 Spain – Royal Barcelona vs Sohal Hospitalet on December 15 at 3.15 PM IST At Montjuïc Olympic Ground, Barcelona.

TOSS: The ECS T10 – Spain match toss between Bengali vs Catalunya will take place at 2.45 PM IST – on December 15.

Time: 3.15 PM IST.

Venue: Montjuic Olympic Stadium in Barcelona.

RB vs SOH Dream11 Team

Keeper – Shahid Nazir

Batsmen – Nabeel Qaiser, Annas Sultan, Qamar Shahzad

All-rounders – Shahzad Khan (c), Taqqi UI Mazhar, Asjad Butt (vc)

Bowlers – Uneeb Shah, Murad Ali, Karamat Subhani, Umar Umar Mughal.

RB vs SOH Probable Playing XIs

Royal Barcelona: Nabeel Qaiser©, Shahid Nazir, Suleman Asjad, Taqqi Ul Mazhar(wk), Adnan Haider, Syed Ali Hussain, Hamza Hashim, Murad Ali, Ahmed Jehanzeb, Ali Hassan, Gulraiz Hussain

Sohal Hospitalet: Asjad Butt©, Shahzad Khan, Raja Shahzad, Kashif Afzaal, Muhammad Zubair, Syed Raza, Asim Latif(wk), Muhammad Waris, Muhammad Waseem, Muhammad Haleem, Umer Farooq.

Squads

Royal Barcelona: Shahid Nazir(WK), Sharjeel Qaiser(WK), Nabeel Qaiser, Taqqi Ul Mazhar(C), Suleman Asjad, Syed Ali Hussain, Hamza Hashim, Umar Zaman, Misadiq Ahmed, Ali Hassan II, Annas Sultan, Awais Raza, Noman Sarwar, Mesum Abbas, Nabeel Amjad, Usama Ehsan, Gulraiz Hussain, Waleed Raza, Aamir Shahzad, Adnan Haider, Muhammad Ammar, Ahmed Jehanzeb, Murad Ali

Sohal Hospitalet: Asjad Butt(C), Asim Latif(WK), Muhammad Waris, Syed Raza, Shahzad Khan, Raja Shahzad(WK), Qamar Shahzad, Waheed Elahi, Atiq Afzal, Muhammad Waseem, Muhammad Haleem, Ashir Ali, Muhammad Shoaib, Tauseef Hussain, Aizaz Afzal, Karamat Subhani, Kashif Afzaal, Dodo Malik(WK), Aamir Siddique, Khurram Shahzad(WK), Imtiaz Ahmed, Muhammad Zubair, Haseeb Abid, Moeen Safdar, Umer Farooq, Usman Raza, Arslan Nazar, Sajid Abbas, Tassawar Hussain, Umar Umar Mughal, Umair Muhammad, Shabbir Ahmed, Uneeb Shah

