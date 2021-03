RBMS vs KEL Dream11 Team Predictions

Rome Bangla Morning Sun vs Kent Lanka Dream11 Team Prediction ECS T10 – Rome Match 12 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today’s RBMS vs KEL at Roma Cricket Ground: In the fourth and final match of the day, Rome Bangla Morning Sun will square off against Kent Lanka. Rome Bangla Morning Sun vs Kent Lanka Dream11 Team Prediction ECS T10 – Rome – Check My Dream11 Team, Best players list of RBMS vs KEL, ECS T10 – Rome 2021, Rome Bangla Morning Sun Dream11 Team Player List, Kent Lanka Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Rome Bangla Morning Sun vs Kent Lanka Girona ECS T10 – Rome, Online Cricket Prediction and Tips – RBMS vs KEL T10 match, Online Cricket Tips & Prediction Also Read - IN-L vs WI-L Dream11 Team Tips, Fantasy Cricket Predictions Road Safety T20 World Series First Semifinal: India Legends vs West Indies Legends - Captain, Vice-Captain, Probable XIs For Today's T20 Match at Shaheed Veer Narayan Stadium at 7 PM IST March 17 Wednesday

RBMS vs KEL Dream11 Team Details

Start Time: The ECS T10 – Rome Match 11 between Rome Bangla Morning Sun and Kent Lanka will start from 7:30 PM IST – March 17. Also Read - KEL vs ASL Dream11 Team Predictions And Tips ECS T10 - Rome 2021: Check Captain, Vice-Captain, Probable XIs For Kent Lanka vs Asian Latina Match 11 at Roma Cricket Ground 5:00 PM IST March 17 Wednesday

Match Venue: Roma Cricket Ground Also Read - AFG vs ZIM Dream11 Team Predictions, Fantasy Cricket Tips Afghanistan vs Zimbabwe 2021: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For Today's 1st T20I at Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi 3:30 PM IST March 17 Wednesday

RBMS vs KEL My Dream11 Team

Sharif SM- Raihan (captain), Ahmed Anik (vice-captain), Danushka Tikiriyadura, Thushan Peiris, D Tinusha, Hossain Adnan, Santhanam Irosh Vimukthi, Dilan Fernando, Amin Munsurul, Hossain Mohammed Mihir, Jitendra Prakash

RBMS vs KEL Probable Playing XIs

Kent Lanka: Thushan Peiris, Dilan Fernando, Muthumala Dinesh, Muthumala Sudarshana, Santhanam Irosh, Nevil Renath, Mithun Buwaneka, Murugan Kanageshwaran, Disawage Manoj, Mishen Alessio, Danushka Tikiriyadura

Rome Bangla Morning Sun: Ahmed Rajib, Chowdhury Shoel Ahmed, Dewpura Tinusha, Amin Munsurul, Dewan Rana, Hossain Mohammed Mihir, Jitendra Prakash, Ahmed Anik, Hossain Adnan, Sharif Raihan, Bhomic Chandra Bikash

RBMS vs KEL Full Squads

Kent Lanka: Muthumala Sudarshana, Danushka Tikiriyadura, Mithun Jayamanna, Santhanam Irosh, Ramapulle Ramesh, Thimira Perera, Weerasinghe Risal Samaru, Nevil Renath, Mithun Buwaneka, Murugan Kanageshwaran, Disawage Manoj, Mhindukulasuri Sanjaya, Mishen Alessio and Arachchige Ruchira Manorath Lasidu, Thushan Peiris, Dilan Fernando, Muthumala Dinesh, Arachige Shanka, Amila Sanjeewa

Rome Bangla Morning Sun: Ahmed Rajib, Aktaruzzaman Bhuiyan, Bappy Chowdhury, Hossain Adnan, Rahaman Saidur, Sharif Raihan, Kadir Abdul, Bhomic Chandra Bikash, Iban Ahmed, Chowdhury Shoel Ahmed, Dewpura Tinusha, Emon Rahman, Guneththi Ravidu, Ronald Samarakoon, Ali Abbas, Amin Munsurul, Dewan Rana, Hasan Tariqul, Hossain Mohammed Mihir, Jitendra Prakash, Nahid Mahmud, Rifat Islam, Ahmed Anik

Check Dream11 Prediction/ RBMS Dream11 Team/ KEL Dream11 Team/ Rome Bangla Morning Sun Dream11 Team Prediction/ Kent Lanka Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips ECS T10 – Barcelona/ Online Cricket Tips and more.