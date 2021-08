New Delhi: RCD vs EIH, Fantasy Cricket Predictions ECS T10 Dresden: Captain, Vice-captain For RC Dresden vs SG Einheit Halle Stars, Today’s Probable XIs at the Rugby Cricket Dresden eV. at 4:30 PM IST August 18 Wednesday. RC Dresden vs SG Einheit Halle Stars Dream11 Team Prediction ECS T10 Dresden – Check My Dream11 Team, Best players list of RCD vs EIH, ECS T10 Dresden, SG Einheit Halle Dream11 Team Player List, RC Dresden Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips RC Dresden vs SG Einheit Halle Stars, Online Cricket Tips RC Dresden vs SG Einheit Halle Stars ECS T10 Dresden, Fantasy Playing Tips – ECS T10 Dresden.Also Read - VIK vs FBL Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips ECS T10 Dresden Match 9 and 10: Captain, Vice-captain- FC Viktoria 89 vs Fuchse Berlin Lions, Playing XIs For Today's T10 Match at FC Viktoria 89 eV at 12:30 PM IST August 18 Wednesday

TOSS: The ECS T10 Dresden match toss between RC Dresden vs SG Einheit Halle will take place at 4:00 PM IST on August 18

Time: 4:30 PM IST

Venue: Rugby Cricket Dresden.

RCD vs EIH My Dream11 Team

Keeper – Naeem Shinware

Batsmen – Sandeep Kamboj, Chandan Manjunath, Bilal Usmani (C), Hossain Mobarak

All-rounders – Gulzar Rasool, Ehsanullah Sharifi, Amrit Pal

Bowlers – Rahul Grover (VC), Abdullah Daulatzai, Abas Talib

RCD vs EIH Probable Playing XIs

RC Dresden: Arun Harkanchi(wk), Rahul Grover, Gulzar Rasool, Belal Zadran, Amrit Pal, Sandeep Kamboj©, Mustafa Khan, Norullah Salarzai, Hossain Mobarak, Almas Tariq, Roman Sahar

SG Einheit Halle: Naeem Shinware©, Abdullah Daulatzai, Rokhan Ahmadzai, Raviteja Jembugumpula, Rafi Khan, Matiullah Molakkel(wk), Chandan Manjunath, Ehsanullah Sharifi, Jeswanth Bora, Abas Talib, Usmani Bilal

RCD vs EIH Squads

RC Dresden: Arun Harkanchi(wk), Rahul Grover, Gulzar Rasool, Belal Zadran, Amrit Pal, Sandeep Kamboj©, Mustafa Khan, Norullah Salarzai, Hossain Mobarak, Almas Tariq, Roman Sahar, Aniruddh Das, Hammad Ali, Azam Rajput

SG Einheit Halle: Naeem Shinware©, Abdullah Daulatzai, Rokhan Ahmadzai, Raviteja Jembugumpula, Rafi Khan, Matiullah Molakkel(wk), Chandan Manjunath, Ehsanullah Sharifi, Jeswanth Bora, Abas Talib, Usmani Bilal, Hamza Shaikh, Rameez hafeez, Zaker Ahmed

