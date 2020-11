Dream11 Team Prediction

REN vs CHE Champions League 2020-21: Captain, Vice-captain, Fantasy Tips And Predicted XIs For Today’s Rennes vs Chelsea Group E Match at Roazhon Park 11.25 PM IST November 24:

The online live streaming and TV broadcast of UEFA Champions League will be available for Indian audience on Sony Liv App and Sony Sports network respectively.

The online live streaming and TV broadcast of UEFA Champions League will be available for Indian audience on Sony Liv App and Sony Sports network respectively.

Kick-Off Time: The UEFA Champions League match between Rennes vs Chelsea will start at 11.25 PM IST – November 24 in India.

Venue: Roazhon Park.

REN vs CHE My Dream11 Team

GK: Edouard Mendy

DEF: Brandon Soppy, César Azpilicueta, Kurt Zouma, Thiago Silva, Emerson Palmieri

MID: Steven N’Zonzi (VC), Benjamin Bourigeaud, Hakim Ziyech (C)

FWD: Sehrou Guirassy, Timo Werner

SQUADS

Stade Rennes (REN): Romain Salin, Alfred Gomis, Pépé Bonet, Daniele Rugani, Damien Da Silva, Gerzino Nyamsi, Dalbertaif A, Nayef guerd, Flavien Tait, Hamari Traoré, Adrien Truffert, Lorenz Assignon, Brandon Soppy, Namakoro Diallo, Warmed Omari, Clément Grenier, Sehrou Guirassy, Eduardo Camavinga, James Léa Siliki, Benjamin Bourigeaud, Steven N’Zonzi, Faitout Maouassa, Yann Gboho, Romain Del Castillo, Adrien Hunou, Jonas Martin, Georginio Ruttier, Chimuanya Ugochukwu, Martin Terrier, M’Baye Niang, Jeremy Doku

Chelsea (CHE): Kepa Arrizabalaga, Wilfredo Caballero, Édouard Mendy, Karlo Ziger, Antonio Rüdiger, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Thiago Silva, Fikayo Tomori, Kurt Zouma, Ben Chilwell, Reece James, César Azpilicueta, Emerson Palmieri, Jorginho, N’Golo Kanté, Christian Pulisic, Mateo Kovacic, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Billy Gilmour, Kai Havertz, Tammy Abraham, Timo Werner, Olivier Giroud, Hakim Ziyech

