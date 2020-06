Dream11 Team Prediction

RIZ vs GAL Caykur Rizespor vs Galatasaray, Turkish League – Football Prediction Tips For Today's Match Football Caykur Didi 11:30 PM IST:

Caykur Rizespor vs Galatasaray Dream11 Team – Check My Dream11 Team, Best players list of Football RIZ vs GAL, Caykur Rizespor Dream 11 Team Player List, Galatasaray Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips, Turkish League

Dream11 Team

Goal keeper: G Akkan

Defenders: M Saracchi, M Talbi, R Donk

Midfielders: O Bayram, S Feghouli, F Boldrin, J Seri, M Lemina

Forwards: R Falcao, M Skoda

Starting XI

Caykur Rizespor: Gokhan Akkan, Orhan Ovacikli, Dario Melnjak, Montassar Talbi, Burak Albayrak, Denys Harmash, Amedej Vetrih, Fernando Boldrin, Braian Samudio, Oguz Guctekin, Milan Skoda

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Henry Onyekuru, Henry Onyekuru, Radamel Falcao

SQUADS

Caykur Rizespor (RIZ): Bogachan Kazmaz, Tarik Cetin, Zafer Gorgen, Gokhan Akkan, Orhan Ovacikli, Berkay Sandikci, Burak Albayrak, Alberk Koc, Montassar Talbi, Mohamed Abarhoun, Ivanildo Fernandes, Dario Melnjak, Mykola Morozyuk, Tunay Torun, Muhammet Celik, Aminu Umar, Denys Harmash, Abdullah Durak, Atakan Akkaynak, Fernando Boldrin, Yan Sasse, Oguz Guctekin, Amedej Vetrih, Ismael Diomande, Ogulcan Caglayan, Andriy Boryachuk, Braian Samudio, Marko Scepovic, Milan Skoda

Galatasaray (GAL): Okan Kocuk, Fernando Muslera, Emin Bayram, Ryan Donk, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Martin Linnes, Sener Ozbayrakli, Ahmet Calik, Mariano Ferreira, Yuto Nagatomo, Taylan Antalyali, Yunus Akgun, Atalay Babacan, Emre Akbaba, Omer Bayram, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Younes Belhanda, Jimmy Durmaz, Selcuk Inan, Sofiane Feghouli, Jesse Sekidika, Adem Buyuk, Henry Onyekuru, Florin Andone, Radamel Falcao

