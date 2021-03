Dream11 Team Tips

RM vs ATN, Fantasy Football Prediction Champions League 2021: Captain, Vice-captain, Predicted XIs For Today's Real Madrid vs Atalanta B.C Match at 1:30 AM IST March 17 Wednesday:

Real Madrid would lock horns with Atalanta in a Champions League game on Wednesday and it promises to be a humdinger.

Real Madrid vs Atalanta B.C Dream11 Team Tips and Prediction Champions League 2021 – Check My Dream11 Team, Best players list of today's Champions League match, Real Madrid vs Atalanta B.C Dream11 Team Player List, ATN Dream11 Team Player List, RM Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips Real Madrid vs Atalanta B.C Champions League 2021, Online Football Tips – Champions League 2021, Football Tips And Predictions – RM vs ATN Champions League

Let’s have a look at the RM vs ATN Dream11 prediction, playing 11, alongside other match details of this Champions League match.

Kick-Off Time: The Champions League match between Real Madrid vs Atalanta B.C will start at 1:30 AM IST – March 11.

Venue: Estadio Alfredo Di Stefano.

RM vs ATN My Dream11 Team

Goalkeeper – Thibaut Courtois

Defenders – Joakim Maehle, Raphael Varane, Cristian Romero, Ferland Mendy

Midfielders – Lucas Vazquez, Mario Pasalic, Luka Modric, Robin Gosens

Strikers – Duvan Zapata, Karim Benzema

Starting XI

Real Madrid – Thibaut Courtois, Lucas Vazquez, Nacho, Sergio Ramos, Raphael Varane, Ferland Mendy, Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde, Vinicius Junior, Karim Benzema

Atalanta B.C. – Marco Sportiello, Rafael Toloi, Cristian Romero, Djimsiti, Robin Gosens, Joakim Maehle, Mario Pasalic, Marten de Roon, Ilicic, Luis Muriel, Duvan Zapata

SQUADS

Real Madrid (RM): Keylor Navas, Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Éder Militão, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Nacho, Marcelo, Álvaro Odriozola, Ferland Mendy, Eden Hazard, Toni Kroos, Luka Modric, Gareth Bale, Casemiro, Federico Valverde, James Rodríguez, Lucas Vázquez, Marco Asensio, Brahim Díaz, Isco, Karim Benzema, Luka Jovic, Mariano, Rodrygo, Vinícius Júnior

Atalanta (ATN): Boris Radunovic, Marco Carnesecchi, Ludovico Gelmi, Marco Sportiello, Pierluigi Gollini, Rafael Tolói, José Palomino, Robin Gosens, Remo Freuler, Mattia Caldara, Cristiano Piccini, Johan Mojica, Francesco Rossi, Hans Hateboer, Matteo Ruggeri, Giorgio Scalvini, Aleksei Miranchuk, Bosko Sutalo, Alejandro Gómez, Marten de Roon, Cristian Romero, Ruslan Malinovskyi, Berat Djimsiti, Fabio Depaoli, Matteo Pessina, Simone Panada, Josip Ilicic, Mario Pasalic, Sam Lammers, Luis Muriel, Amad Diallo, Duván Zapata

