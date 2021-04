Dream11 Team Prediction

RNC vs BFG, Fantasy Tips Tanzania T10 League Match 10: Captain, Vice-captain – Rhino Challengers vs Buffalo Gladiators, Today's Probable XIs at 1 PM IST April 30 Friday:

Rhino Challengers vs Buffalo Gladiators Dream11 Team Prediction Tanzania T10 – Check My Dream11 Team, Best players list of RNC vs BFG, Tanzania T10, Buffalo Gladiators Dream11 Team Player List, Rhino Challengers Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Rhino Challengers vs Buffalo Gladiators, Online Cricket Tips Rhino Challengers vs Buffalo Gladiators Tanzania T10, Fantasy Playing Tips – Tanzania T10

TOSS: The FanCode Tanzania T10 toss between Rhino Challengers vs Buffalo Gladiators will take place at 12:30 AM IST – April 30.

Time: 1 PM IST.

Venue: Leader’s Club Ground, Dar Es Salaam, Tanzania

RNC vs BFG My Dream11 Team

N Mapunda, N Zahoro, K Nassoro, A Jasani, M Sali,, V Patel, S Bom, N Ahmed, R Kumar, A Akida and K Anjelo

Captain: V Patel. Vice-Captain: K Nassoro

RNC vs BFG Probable Playing XIs

Rhino Challengers

Abdulrahman Akida, Abubakar Selemani, Arshaan Jasani(C), Kartik Syal, Lazaro Festo, Mohamed Salim, Nassoro Zahoro, Sajad Ratansi, Salmini Yusuph, Sanjay Bom, Vishal Patel

Buffalo Gladiators

Nasibu Mapunda, Kassimu Nassoro (C), Nisar Ahmed, Amiri Sadiki, Sefu Khalifa, Vikram Rathore, Rajali Fentu, Abdulwahid Mohamed, Sameer Zaidi, Kelvin Anjelo, Raj Kumar Meena.

RNC vs BFG Squads

Rhino Challengers

Arshaan Jasani (C), Abdulrahman Akida, Abubakar Selemani, Acrey Pascal, Amiri Sadiki, Arshaan Jasani, Danish Unia, Harsheed Chohan, Kartik Syal, Kelvin Anjelo, Meet Jetha, Mohamed Salim, Nassoro Zahoro, Sajad Ratansi, Sanjay Bom Vishal Patel

Buffalo Gladiators

Kassimu Nassoro (C), Abdulwahid Mohamed, Ally Mpeka, Lazaro Festo, Mohamed Rizvi, Nasibu Mapunda, Nisar Ahmed, Nyenje Hashim, Rijali Fentu, Salmini Yusuph, Sameer Zaidi, Sefu Athuman, Sefu Khalifa, Vikram Rathore and Suraj Kumar

