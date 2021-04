Dream11 Team Prediction

RNC vs CHR, Fantasy Tips Tanzania T10 League Match 5: Captain, Vice-captain – Rhino Challengers vs Chui Riders, Today’s Probable XIs at 11 AM IST April 27 Tuesday: Also Read - CSK vs RCB Dream11 Team Prediction VIVO IPL 2021: Captain, Vice-Captain, Fantasy Cricket Tips - Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bangalore, Probable XIs For Today's T20 Match 19 at Wankhede Stadium, Mumbai 7.30 PM IST April 25 Sunday

Rhino Challengers vs Chui Riders Dream11 Team Prediction Tanzania T10 – Check My Dream11 Team, Best players list of RNC vs CHR, Tanzania T10, Rhino Challengers CC Dream11 Team Player List, Chui Riders Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Rhino Challengers vs Chui Riders, Online Cricket Tips Rhino Challengers vs Chui Riders Tanzania T10, Fantasy Playing Tips – Tanzania T10 Also Read - RR vs KKR Dream11 Team Prediction VIVO IPL 2021: Captain, Vice-Captain, Fantasy Cricket Tips - Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders, Probable XIs For Today's T20 Match 18 at Wankhede Stadium, Mumbai 7.30 PM IST April 24 Saturday

TOSS: The FanCode Tanzania T10 toss between Rhino Challengers vs Chui Riders will take place at 10:30 AM IST – April 27. Also Read - RCB vs RR Dream11 Team Prediction VIVO IPL 2021: Captain, Fantasy Playing Tips, Today's Probable XIs For Today's Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals T20 Match 16 at Wankhede Stadium, Mumbai 7.30 PM IST April 22 Thursday

Time: 11 PM IST.

Venue: Leader’s Club Ground, Dar Es Salaam, Tanzania

RNC vs CHR My Dream11 Team

Wicket-Keeper : Arsalaan Premji, Nassoro Zahoro

: Arsalaan Premji, Nassoro Zahoro Batsmen : Zafar Khan, Bhavesh Govind, Arshaan Jasani, Danish Unia

: Zafar Khan, Bhavesh Govind, Arshaan Jasani, Danish Unia All-Rounders : Harsheed Chohan, Jitin Pratap Singh

: Harsheed Chohan, Jitin Pratap Singh Bowlers: Athumani Siwa, Tambwe Rashidi, Sanjay Bom

Captain : Arshaan Jasani

: Arshaan Jasani Vice-Captain: Jitin Pratap Singh

RNC vs CHR Probable Playing XIs

Rhino Challengers Playing XI

Arshaan Jasani (C), Harsheed Chohan, Sanjay Bom, Abdulrahman Akida, Vishal Patel, Riken Patel, Kartik Syal, Nassoro Saidi (WK), Salmini Yusuph, Mohammed Salim, Meet Jetha.

Chui Riders Predicted Playing XI

Zafar Khan (C), Jitin Singh, Salum Jumbe Ally, Bhavesh Govind, Amit Raghuvanshi, Tambwe Rashidi, Kibwana Salum, Gokul Das, Arsalaan Premji (WK), Issa Safari, Baraka Robert.

Squads

Rhino Challengers Squad

Arshan Jasani (C), Kartik Syal, Lazaro Festo, Abubakar Selemani, Sanjay Bom, Amar Shangvi, Abdurrahman Akida, Salmin Yusuph, Vishal Patel, Harsheed Chohan, Riken Patel, Mohamed Salim, Sajad Ratansi, Meet Jetha, Nassoro Zahoro.

Chui Riders Squad

Zafar Khan (C), Amit Raghuvanshi, Hamisi Lyimo, Bhavesh Govind, Salum Jumbe, Gokul Das, Jittin Pratap Singh, Athumani Siwa, Mukul Kumar, Kibwana Salumu, Issa Safari, Jayantilal Pindoria, Arsalaan Premji, Baraka Robert, Tambwe Rashidi

Check Dream11 Prediction/ RNC Dream11 Team/ CHR Dream11 Team/ Rhino Challengers Dream11 Team Prediction/ Chui Riders Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips – Portugal T10/ Online Cricket Tips and more.