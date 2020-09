Dream11 Team Prediction

ROM vs JUV Serie A 2020-21: Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For AS Roma vs Juventus Today’s Football Match Predicted XIs at Olimpico 12.30 AM IST September 28:

Kick-Off Time: The Serie A 2020-21 match between AS Roma vs Juventus will start at 12.30 AM IST.

Venue: Olimpico

Dream11 Prediction

Wojciech Szczesny, Ibañez, Gianluca Mancini, Dejan Kulusevski, Nicolò Zaniolo, Justin Kluivert, Lorenzo Pellegrini, Sami Khedira, Dybala, Ronaldo, Dzeko

SQUADS

AS Roma (ROM): Pau López, Matteo Cardinali, Daniel Fuzato, Antonio Mirante, Davide Zappacosta, Juan Jesus, Chris Smalling, Aleksandar Kolarov, Mert Çetin, Davide Santon, Federico Fazio, Gianluca Mancini, Ibañez, Riccardo Calafiori, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Gonzalo Villar, Cengiz Ünder, Jordan Veretout, Nicolò Zaniolo, Javier Pastore, Carles Perez, Bruno Peres, Amadou Diawara, Alessio Riccardi, Ebrima Darboe, Henrikh Mkhitaryan, Felipe Estrella Galeazzi, Diego Perotti, Edin Dzeko, Nikola Kalinic, Leonardo Spinazzola, Justin Kluivert

Juventus (JUV): Gianluigi Buffon, Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Alex Sandro, Daniele Rugani, Danilo, Matthijs de Ligt, Luca Coccolo, Pietro Beruatto, Merih Demiral, Wesley Andrade, Miralem Pjanic, Juan Cuadrado, Blaise Matuidi, Sami Khedira, Aaron Ramsey, Douglas-Costa, Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi, Daouda Peeters, Rodrigo Bentancur, Simone Muratore, Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Marco Olivieri, Giacomo Vrioni, Luca Zanimacchia

