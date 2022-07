ROR vs RC Dream11 Team Prediction, ECS T10 Rome 2022, Match 1 & 2 Fantasy Hints

ROR vs RC Dream11 Team Prediction, ECS T10 Rome 2022, Match 1 & 2 Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Royal Roma vs Roma Capannelle, Playing 11s For Today’s Match Roma Cricket Ground, Rome 2 PM & 4 PM IST July 18, Monday

Here is the ECS T10 Rome 2022 2022 Series Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and ROR vs RC Dream11 Team Prediction, ROR vs RC Fantasy Cricket Prediction, ROR vs RC Playing 11s ECS T10 Rome 2022 Series, Fantasy Cricket Prediction Royal Roma vs Roma Capannelle, Fantasy Playing Tips –,ECS T10 Rome 2022 Series.

TOSS – The ECS T10 Rome 2022 Series match 1 and 2 toss between Royal Roma and Roma Capannelle will take place at 1.30 PM & 3.30 PM IST respectively.

Time – July 18, 2PM & 4PM IST

Venue: Roma Cricket Ground, Rome.

ROR vs RC Dream11 Team

Dane Kirby, Ali Ghulam(VC), Zaryan Ijaz(C), Safi Badar, Jitendra Prakash, Rajwinder Singh, Ashraful Isalm, Joy Abedin, Gagandeep Singh, Alessandro Sabelli.

ROR vs RC Playing XI

Royal Roma: Shadamgul Zadran, Rajwinder Singh, Kulwinder Ram, Bejawada Phanindra, Sohail Mahmood, Jitendra Prakash, Asraful Islam, Ahmer Ghulam, Anil Kumar, Muneeb Niazi, Tinusha Shehanka

Roma Capannelle: Leandro Jayarajah, Zaryan Ijaz, Ali Ghulam, Alfonso Jayarajah, Badar Safi, Kevin Kekulawala, Michele Morettini, Sumair Ali, Dane Kirby, Alessandro Sabelli