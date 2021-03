ROY vs PAN Dream11 Team Predictions

KCA Royals vs KCA Panthers Dream11 Team Prediction Kodak President’s Cup Match 2 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today’s ROY vs PAN at Sanatana Dharma College Ground, Alappuzha: In the second match of the President’s Cup, KCA Royals will face KCA Panthers. KCA Royals vs KCA Panthers Dream11 Team Prediction Kodak President’s Cup – Check My Dream11 Team, Best players list of ROY vs PAN, Kodak President’s Cup 2021, KCA Royals Dream11 Team Player List, KCA Panthers Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips KCA Royals vs KCA Panthers Girona Kodak President’s Cup, Online Cricket Prediction and Tips – ROY vs PAN T20 match, Online Cricket Tips & Prediction Also Read - LIO vs TIG Dream11 Team Predictions And Tips Kodak President’s Cup: Check Captain, Vice-Captain And Fantasy XI For KCA Tigers vs KCA Lions Match 1 at Sanatana Dharma College Ground, Alappuzha March 6 Saturday 10:00 AM IST

ROY vs PAN Dream11 Team Details

Start Time: The Kodak President’s Cup match no. 1 between KCA Royals and KCA Panthers will start from 1:30 PM IST – March 6, 2021. Also Read - HAW vs FAL Dream11 Team Predictions And Tips ECS T10 - Barcelona: Check Captain, Vice-Captain And Fantasy XI For Hawks vs Falcon Match 100 at Montjuic Olympic Ground March 5 Friday 9:00 PM IST

Match Venue: Sanatana Dharma College Ground, Alappuzha Also Read - BSH vs HAW Dream11 Team Predictions And Tips ECS T10 - Barcelona: Check Captain, Vice-Captain And Fantasy XI For Badalona Shaheen vs Hawks Match 99 at Montjuic Olympic Ground March 5 Friday 7:00 PM IST

ROY vs PAN My Dream11 Team

Akshay Chandran (captain), J Jamal (vice-captain), N Vishnu Raj, Sachin Suresh, Rohan Kunnummal, Adhidev TJ, K Rojith, H Harikrishnan, Basil Thampi, Shiju Joseph, N Jubin

ROY vs PAN Probable Playing XIs

Panthers: Akshay Chandran, Adhidev TJ, Sachin Mohan, Sanju Sajeev, Vinoop Manoharan, M.Kiran Sagar, Anand Joseph, Rohan Kunnummal, Sachin Suresh, AK Sanjeev, Basil Thampi

Royals: Sijomon Joseph, KG Rojith, Abhishek J Nair, Albin Alias, Unnikrishnan Manukrishnan, Harikrishnan KN, KM Asif, N. Vishnu Raj, M Arun, J Jamal, N Jubin

ROY vs PAN Full Squads

KCA Royals: Unnikrishnan Manukrishnan, Harikrishnan KN, Shahanshah, KM Asif, N Vishnu Raj, M Arun, Atul Diamond, Abi Biju, N Jubin, Sijomon Joseph, M Ajnas, KG Rojith, Abhishek J Nair, Albin Alias, Krishnaprasad

KCA Panthers: Akhin Sathar, Vinoop Manoharan, M.Kiran Sagar, Anand Joseph, Rohan Kunnummal, Sachin Suresh, Jose S Perayil, Basil Thampi, AK Sanjeev, Akshay Chandran, Adhidev TJ, Subin Suresh, Sachin Mohan, Sanju Sajeev, Shaun Roger

Check Dream11 Prediction/ ROY Dream11 Team/ PAN Dream11 Team/ KCA Royals Dream11 Team Prediction/ KCA Panthers Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips Kodak President’s Cup/ Online Cricket Tips and more.