Here is the MCA T20 Cup 2022 Series Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and RST vs DCN Dream11 Team Prediction, RST vs DCN Fantasy Cricket Prediction, RST vs DCN Playing 11s MCA T20 Cup 2022 Series, Fantasy Cricket Prediction Royal Strikers vs Deccan, Fantasy Playing Tips – , MCA T20 Cup 2022 Series.

TOSS – The MCA T20 Cup 2022 toss between Royal Strikers and Deccan will take place at 11 AM IST

Time – May 22, 11.30 AM IST



Venue: Kinrara Academy Oval, Kuala Lumpur.

RST vs DCN Dream 11 Team

Akshintala Nagaraju, Ainool Hafisz , Ariff Jamaluddin, Azman Tajri, Anirudh Pamaraju, Peter Isaac, Nilesh Pagare, Chandan Kumar, Subhani Shaik , Santosh Gosavi, Ramineni Pawan.

Captain: Azman Tajri Vice Captain: Ainool Hafisz

RST vs DCN Probable Playing XI

Royal Strikers: Anil Fellixx, Amir Aiman Azmi, Hafiz Shahid Iqbal, Sumanth Kadri Suvarna, Mirinyage Nalin Hudson, Azman Ahmad, Chandan Kumar, Asyraf Rifaie Mohd Afindi, Santosh Gosavi, Syahir Syamael, Hasnat Nisar.

Deccan: Ariff Jamaluddin, Syed Rehmanatullah, Venkata Naresh Babu Makkeni, Srikanth Kasi, Vasu Seelamneni, Vignesh Viswanathan, Subhani Shaik, Girish Chandra Mathpal, Mohan Reddy.

