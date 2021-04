RUB vs AMB Dream11 Prediction Kerala Women’s T20

The twentieth match of the ongoing Kerala Women's T20 competition has been scheduled to be played between Team Ruby and Team Amber.

Team Ruby vs Team Amber Dream11 Team Prediction Kerala Women's T20

TOSS: The Kerala Women's T20 toss between Team Ruby and Team Amber will take place at 1:30 PM IST – April 5.

Time: 2:00 PM IST

Venue: Sanathana Dharma College Ground.

RUB vs AMB My Dream11 Team

T Shani (captain), Jincy George (vice-captain), Deepti JS, Aleena M P, Akshaya Sadanandan, Sruthi TP, Aleena Surendran, Najla Noushad, Diya Gireesh, Aswathy Mol, Mrudhula Suresh

RUB vs AMB Probable Playing XIs

Team Ruby: Shani Sasidharan, Jilu George, Akshaya Sadanandan, Aswathy Mol, Sreekrishna Haridas, Anasara Santosh, Mrudhula Suresh, Najla Noushad, Ajanya T P, Ragi Mohan, Jayalekshmi Jayachandran

Team Amber: Jincy George, JS Deephti, Aleena Surendran, Diya gireesh, MP Aleena, M Abina, Ansu Sunil, KR Sneha, TP Sruthi , Anusree Anil Kumar, Sraya Roy

RUB vs AMB Full Squads

Team Ruby: Ragi Mohan, Jayalekshmi Jayachandran, Jayalekshmi Dev, Aleena Ann Joy, Gayathri S, Soniya Babu, Mrudhula Suresh, Najla Noushad, Ajanya T P, Gopika Gayathri Devi, Nithuna K R, Drisya, Shani Sasidharan, Jilu George, Akshaya Sadanandan, Aswathy Mol, Sreekrishna Haridas, Anasara Santosh

Team Amber: Joshitha VJ, Sraya Roy, Yadhu Priya, Jincy George, Aleena MP, Aleena Surendran, Athira Sanal, Sruthi TP, Abina M, Deepthi JS, Sneha KR, Anusree Anilkumar, Diya Gireesh, Ansu Sunil, Arya Baby, Binisha V, Devika Krishna Kumar

