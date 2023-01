Home

RUR vs DAT Dream11 Team Prediction, Fantasy Hints Oman D20 Semi-Final 1: Captain, Vice-Captain, Playing 11s- Ruwi Rangers vs Darsait Titans, Team News For Today’s T20 From Oman Al Amerat Cricket Ground at 4 PM IST Jan 23 Monday

RUR vs DAT Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

TOSS: The Oman D20 toss between Ruwi Rangers and Darsait Titans will take place at 3.30 PM IST – on January 23.

Time: 4 PM IST.

Venue: Oman Al Amerat Cricket Ground.

Live Streaming: FanCode.

RUR vs DAT Dream11 Team

Wicketkeeper: H Rizwan, K Khan(vc)

Batters: L Mudunkothge, K Kannan, K Kail

All-rounders: M Nadeem, Z Maqsood (c), W Ali

Bowlers: M Rafi, U Ullah, M Yusuf.

RUR vs DAT Probable Playing XIs

Ruwi Rangers: Khalid Kail, Zohaib Amanat, Mujibur Imran Ali, Muhammad Zahid-ll, Mohammed Rafi, Wasim Ali, Mehran Khan, Muhammad Nadeem, Naseem Khushi (C), Shakeel Ahmad, Kaleemullah.

Darsait Titans: Khurram Khan, Rahil Daniyal Habibullah, Ikram Sadaat, Lakpriya Ravindra Mudunkothge, Khalid Ahmad Manzoor, Afzal Khan, Shaik Sahil, Zeeshan Maqsood (C), Ghazanfar Iqbal, Abbas Khan, Karan Kannan.

