Sampdoria vs AC Milan Dream11 Team Prediction Serie A 2019-20 – Football Tips For Today's Football Match SAM vs MIL at Luigi Ferraris Stadium: In tonight's Serie A fixture, UC Sampdoria will square off against AC Milan at the Luigi Ferraris Stadium on Wednesday – July 29 in India. In the Serie A standings, Sampdoria are presently occupying the 15th spot with 42 points against their names but will remain in the top division for next season.

Meanwhile, AC Milan are at the sixth spot with 60 points under their belt. The Italian giants are 10 games unbeaten in the league so far and will be keen on concluding their run in the competition on the same note.The live TV or online broadcast of the Serie A 2019-20 match will be available on Sony Sports Network in India.

Kick-Off Time: The Serie A 2019-20 match between Sampdoria and AC Milan will start at 11 PM IST.

Venue: Luigi Ferraris Stadium.

My Dream11 Team

Goalkeeper- Emil Audero

Defenders- L Toneli, M Gabbia, Simon Kjaer, Theo Hernandez

Midfielders- Jakub Jantko, Franck Kessie, Hakan Calhanoglu

Forwards- Fabio Quagliarella, Ante Rebic, Zlatan Ibrahimovic

SAM vs MIL Probable Playing XIs

Sampdoria: Emil Audero, Omar Colley, Lorenzo Tonelli, Tommaso Augello, Bartosz Bereszynski, Albin Ekdal, Morten Thorsby, Karol Linetty, Gastón Ramírez, Fabio Quagliarella, Manolo Gabbiadini.

AC Milan: Gianluigi-Donnarumma, Alessio Romagnoli, Matteo Gabbia, Theo Hernandez, Davide Calabria, Lucas Paqueta, Ismael Bennacer, Franck Kessie, Ante Rebic, Hakan Calhanoglu, Samu Castillejo.

SAM vs MIL SQUADS

Sampdoria (SAM): Emil Audero, Andrea Seculin, Matteo Raspa, Wladimiro Falcone, Lorenzo Avogadri, Dodô, Lorenzo Tonelli, Maya Yoshida, Tommaso Augello, Julian Chabot, Vasco Regini, Alex Ferrari, Nicola Murru, Kaique Rocha, Ronaldo Vieira, Albin Ekdal, Karol Linetty, Édgar Barreto, Emiliano Rigoni, Gastón Ramírez, Fabio Depaoli, Mohamed Bahlouli, Jakub Jankto, Omar Colley, Morten Thorsby, Gonzalo Maroni, Bartosz Bereszynski, Mehdi Leris, Andrea Bertolacci, Felice D’Amico, Federico Bonazzoli, Manolo Gabbiadini, Fabio Quagliarella.

AC Milan (MIL): Asmir Begovic, Gianluigi Donnarumma, Antonio-Donnarumma, Matteo Soncin, Davide Calabria, Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio, Simon Kjaer, Theo Hernandez, Andrea Conti, Matteo Gabbia, Leo Duarte, Alexis Saelemaekers, Lucas Biglia, Hakan Calhanoglu, Giacomo Bonaventura, Diego Laxalt, Franck Kessie, Rade Krunic, Ismael Bennacer, Marco Brescianini, Lucas Paqueta, Samu Castillejo, Ante Rebic, Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao, Daniel Maldini, Riccardo Tonin, Giacomo Olzer, Lorenzo Colombo.

