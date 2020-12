Dream11 Tips And Prediction

Sampdoria will face off AC Milan in their next match of Serie A in Genoa late tonight. Samdoria is struggling for form from the last few matches and they will look to get back to that with this big match at their own home. On the other hand, AC Milan who is still unbeaten in the league will look to continue their good run. The live TV or online broadcast of the Serie A 2020-21 match will be available on Sony Sports Network in India.

Kick-Off Time: The Serie A 2020-21 match between Sampdoria and AC Milan will start at 1.15 AM IST.

Venue: Luigi Ferraris Stadium.

SAM vs MIL My Dream11 Team

Goalkeeper- Emil Audero

Defenders- A Romagnoli, D Calabria, Theo Hernandez

Midfielders- M Thorsby, A Candreva, I Bennacer, Franck Kessie, Hakan Calhanoglu

Forwards- Fabio Quagliarella, Ante Rebic

SAM vs MIL – Recent Form

Sampdoria: D L L L D

AC Milan: W W D W D

SAM vs MIL Probable Playing XIs

Sampdoria: Audero; Augello, Tonelli, Yoshida, Bereszynski; Jankto, Ekdal, Thorsby, Candreva; Gabbiadini, Quagliarella.

AC Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic.

SAM vs MIL SQUADS

Sampdoria (SAM): Emil Audero, Andrea Seculin, Matteo Raspa, Wladimiro Falcone, Lorenzo Avogadri, Dodô, Lorenzo Tonelli, Maya Yoshida, Tommaso Augello, Julian Chabot, Vasco Regini, Alex Ferrari, Nicola Murru, Kaique Rocha, Ronaldo Vieira, Albin Ekdal, Karol Linetty, Édgar Barreto, Emiliano Rigoni, Gastón Ramírez, Fabio Depaoli, Mohamed Bahlouli, Jakub Jankto, Omar Colley, Morten Thorsby, Gonzalo Maroni, Bartosz Bereszynski, Mehdi Leris, Andrea Bertolacci, Felice D’Amico, Federico Bonazzoli, Manolo Gabbiadini, Fabio Quagliarella.

AC Milan (MIL): Asmir Begovic, Gianluigi Donnarumma, Antonio-Donnarumma, Matteo Soncin, Davide Calabria, Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio, Simon Kjaer, Theo Hernandez, Andrea Conti, Matteo Gabbia, Leo Duarte, Alexis Saelemaekers, Lucas Biglia, Hakan Calhanoglu, Giacomo Bonaventura, Diego Laxalt, Franck Kessie, Rade Krunic, Ismael Bennacer, Marco Brescianini, Lucas Paqueta, Samu Castillejo, Ante Rebic, Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao, Daniel Maldini, Riccardo Tonin, Giacomo Olzer, Lorenzo Colombo.

Check Dream11 Prediction/ MIL Dream11 Team/ SAM Dream11 Team/ AC Milan Dream11 Team/ Sampdoria Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips And Prediction Serie A 2020-21/ Online Football Tips and more.