SAP vs AMB Dream11 Team Predictions

Team Sapphire vs Team Amber Dream11 Team Prediction KCA Pink T20 Challengers Match 4 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today's SAP vs AMB at Sanatana Dharma College Ground, Alappuzha: In match 4 of the President's Cup, Team Amber will face Team Sapphire. Team Saphire vs Team Amber Dream11 Team Prediction KCA Pink T20 Challengers – Check My Dream11 Team, Best players list of SAP vs AMB, KCA Pink T20 Challengers 2021, Team Amber Dream11 Team Player List, Team Sapphire Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Team Sapphire vs Team Amber KCA Pink T20 Challengers, Online Cricket Prediction and Tips – SAP vs AMB T20 match, Online Cricket Tips & Prediction.

SAP vs AMB Dream11 Team Details

Start Time: The KCA Pink T20 Challengers match no. 4 between Team Amber and Team Sapphire will start from 02:00 PM IST – March 28 Sunday

Match Venue: Sanatana Dharma College Ground, Alappuzha

SAP vs AMB My Dream11 Team

Wicketkeeper – J S Deepthi, M Abina

Batters – H U Bhoomika, Santosh Siha (c), Sunil Ansu

All-Rounders – Sajeevan Sajana (vc), George Jincy, K K Aparna

Bowlers – Suren Sandra, Gireesh Diya, Surendran Vinaya

SAP vs AMB Probable Playing XIs

Team Sapphire: H U Bhoomika, C K Maneesha (wk), Chilthanya J, Santosh Siha, Sajeevan Sajana (c), Sayoojya Salilan, Alka A Suresh, Renjusha, Suren Sandra, KK Aparna, Surendran Vinaya

Team Amber: M Abina, J S Deepthi (wk), George Jincy (c), Sunil Ansu, Aleena Surendran, Sanal Athira, V J Joshvitha, Anusree Anilkumar, Gireesh Diya, K R Sneha, Aleena M P

SAP vs AMB Full Squads

Team Sapphire Squad: H U Bhoomika, C K Maneesha (wk), Chilthanya J, Santosh Siha, Sajeevan Sajana (c), Sayoojya Salilan, Alka A Suresh, Renjusha, Suren Sandra, KK Aparna, Surendran Vinaya, Arathi Ravi, Nandini P T, Aswathy M, Farha Shirin, A K Aiswarya, Anju Rajan

Team Amber Squad: M Abina, J S Deepthi (wk), George Jincy (c), Sunil Ansu, Aleena Surendran, Sanal Athira, V J Joshvitha, Anusree Anilkumar, Gireesh Diya, K R Sneha, Aleena M P, Yadhu Priya, Arya Baby, Sraya Roy

