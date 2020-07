Dream11 Team Prediction

Consadole Sapporo will take on Yokohama F Marinos in their seventh match of Japan’s J league tomorrow. The J1 League or simply J1 is the top division of the Japan Professional Football League and the top professional Soccer J.League in Japan. It is one of the most successful leagues in Asian club football. Currently, the J1 League is the first level of the Japanese association football league system.

SAP vs YKFM Dream11 Prediction

Goalkeeper: Y Kajikawa

Defenders: S Hatanaka, M Ito, A Fukumori, D Suga

Midfielders: K Endo, Y Komai, T Kida, L Fernandez

Forwards: C Songkrasin, E Junio

SQUADS

Consadole Sapporo (SAP): Shun Kawakami,Kojiro Nakano,Shunta Awaka,Takanori Sugeno,Kawin Thamsatchanan,Shunta Tanaka,Koki Kanno,Kim Min-tae,Taiyo Hama,Akito Fukumori,Naoki Ishikawa,Ryosuke Shindo,Daiki Suga,Shuma Kido,Tomoki Takamine,Ryota Hayasaka,Yoshihiro Nakano,Kosuke Shirai,Riku Danzaki,Yoshiaki Komai,Hiroki Miyazawa,Kazuki Fukai,Takuro Kaneko,Takuma Arano,Lucas Fernandes,Jay Bothroyd,Yosei Sato,Ren Yamato,Ren Fujimura,Anderson Lopes,Musashi Suzuki,Chanathip Songkrasin,Douglas Oliveira

Yokohama F. Marinos (YKFM): Park Il-kyu,Yuji Kajikawa,Hirotsugu Nakabayashi,Powell Obinna Obi,Tomoki Tagawa,Shinnosuke Hatanaka,Thiago Martins,Norimichi Yamamoto,Makito Ito,Yuki Saneto,Shunsuke Hirai,Theerathon Bunmathan,Ryo Takano,Ko Ikeda,Ken Matsubara,Ryuta Koike,Takayuki Mae,Takumi Tsukui,Takahiro Ogihara,Takuya Kida,Takuya Wada,Ryuji Sugimoto,Keiya Sento,Jun Amano,Kouta Watanabe,Yuki Otsu,Ryonosuke Kabayama,Keita Endo,Teruhito Nakagawa,Kota Mizunuma,Marcos Junior,Erik Lima,Edigar Junio,Ado Onaiwu

