Published: September 17, 2022 8:51 AM IST

SAR vs KEL Sukan Malaysia T20 2022 Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

SAR vs KEL Dream11 Team Prediction, Sukan Malaysia T20 2022 Fantasy Hints SAR vs KEL Dream11 Team Prediction, Sukan Malaysia T20 2022 Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Sarawak vs Kelantan, Playing 11s For Today’s Match Selangor Turf Club, Kuala Lumpur, 12.15 PM IST Sept 17, Sat. Here is the Sukan Malaysia T20 2022 Series Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and SAR vs KEL Dream11 Team Prediction, SAR vs KEL Fantasy Cricket Prediction, SAR vs KEL Playing 11s Sukan Malaysia T20 2022 Series, Fantasy Cricket Prediction Sarawak vs Kelantan, Fantasy Playing Tips –, Sukan Malaysia T20 2022 Series. TOSS – The Sukan Malaysia T20 2022 Series toss between SAR and KEL will take place at 11.45 AM IST Time – September 17, 12.15 PM IST

Venue: Selangor Turf Club, Kuala Lumpur SAR vs KEL Dream11 Team Wicket-keeper: M Hakim, A Azram(vc) Batters: M Rahman, H Izani, M Aiman All-rounders: A Zaim, Kenny Kuan, M Ikmal(c) Bowlers: I Adam, M Shahriel, M Rahman Razali SAR vs KEL Probable Playing XI Sarawak: Kenny Kuan-Yang Cheng, Khairi Hamzi Busri, Mohammad Hariz-Afnan Sulhi, Hazrul Izani-Mohamad Syahbani, Mohamad Azram-Azim Ramli (wk), Mohammed Ikmal Gabin, Aairen-Alem Chew-Chun Kit (c), Kelvin Kuan-Yang Zhi, Mohamad Aidid-Aikal Yaman, Izam Adam Zamori, Kenneth Kuan-Yang Sheng Kelantan: Mohammad Hakim Harisan (wk), Muhammad Rahman, Muhammad Ziyad Zainuddin, Wan Mohamad Shahril Azmi, Muhammad Nuriskandar Effandi, Mohamad Shahriel-Aizat Norazmi, Muhammad Syaqir Suhaime, Ahmad Iqraam-Hakim Akhir, Muhammad Aiman-Afiq Suhaimi, Che-Muhamad Fairuz Saari, Ahmad Zaim-Asnawi Osman Disclaimer: India.com does not promote any kind of gambling or betting. Follow it at your own risk.

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