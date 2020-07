Dream11 Team Prediction

SAS vs JUV Serie A 2019-20: Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For Sassuolo vs Juventus Today’s Football Match at 12:45 AM IST July 16 Thursday: Also Read - ATN vs BSC Dream11 Team Prediction Serie A 2019-20: Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For Atalanta vs Brescia Today's Football Match Predicted XIs at Gewiss Stadium 1.15 AM IST July 15

Table-topper Juventus square off against Sassuolo in a Serie A match on Thursday (12:45 AM IST). Like other sporting events, Serie A too is being played behind closed doors. After being suspended for nearly three months, the league resumed on June 20. Also Read - INT vs TOR Dream11 Team Prediction Serie A 2019-20: Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For Inter Milan vs Torino Today's Football Match, Predicted XIs at San Siro Stadium 1.15 AM IST July 14

Sassuolo vs Juventus Dream11 Team Tips and Prediction Serie A 2019-20 – Check My Dream11 Team, Best players list of today’s football match, Sassuolo vs Juventus Dream11 Team Player List, SAS Dream11 Team Player List, JUV Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips, Juventus vs Torino Serie A 2019-20, Online Football Tips – Sassuolo vs Juventus, Football Tips And Prediction – SAS vs JUV Serie A 2019-20 Also Read - JUV vs ATN Dream11 Team Prediction Serie A 2019-20: Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For Juventus vs Atalanta Today's Football Match at Allianz Stadium 1.15 AM IST July 12

Kick-Off Time: The Serie A 2019-20 match between Juventus and Torino will start at 12.45 AM IST.

Venue: Allianz Stadium

SAS vs JUV My Dream11 Team

Goalkeeper: Szczesny

Defenders: Danilo, De Ligt, Ferrari, Sandro

Midfielders: Bentancur, Pjanic, Rabiot

Strikers: Caputo, Dybala, Ronaldo

Probable XI

Sassuolo: Andrea Consigli, Marlon, Federico Peluso, Georgios Kyriakopoulos, Jeremy Toljan, Gregoire Defrel, Manuel Locatelli, Mehdi Bourabia, Francesco Caputo, Jeremie Boga, Domenico Berardi

Juventus: Wojciech Szczesny, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt, Mattia De Sciglio, Juan Cuadrado, Miralem Pjanic, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo,Federico Bernardeschi

SQUADS

Sassuolo (SAS): Stefano Turati, Alessandro Russo, Gianluca Pegolo, Andrea Consigli, Stefano Piccinini, Alessandro Tripaldelli, Georgios Kyriakopoulos, Leonardo Fontanesi, Mert Muldur, Rogerio da Silva, Federico Peluso, Gian Marco Ferrari, Filippo Romagna, Jeremy Toljan, Marlon Santos, Vlad Chiriches, Giangiacomo Magnani, Hamed Junior-Traore, Mehdi Bourabia, Francesco Magnanelli, Manuel Locatelli, Pedro Obiang, Filip Djuricic, Jeremie Boga, Andrea Ghion, Lukas Haraslin, Jacopo Pellegrini, Francesco Caputo, Giacomo Raspadori, Gregoire Defrel, Domenico Berardi

Juventus (JUV): Gianluigi Buffon, Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Alex Sandro, Daniele Rugani, Danilo, Matthijs de Ligt, Luca Coccolo, Pietro Beruatto, Merih Demiral, Wesley Andrade, Miralem Pjanic, Juan Cuadrado, Blaise Matuidi, Sami Khedira, Aaron Ramsey, Douglas-Costa, Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi, Daouda Peeters, Rodrigo Bentancur, Simone Muratore, Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Marco Olivieri, Giacomo Vrioni, Luca Zanimacchia

Check Dream11 Prediction/ JUV Dream11 Team/ SAS Dream11 Team/ Juventus Dream11 Team/ Sassuolo Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips And Prediction/ Online Football Tips and more.