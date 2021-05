Dream11 Team Prediction

TOSS: The FanCode Tanzania T10 toss between Simba Heroes vs Tembo Rangers will take place at 10:30 AM IST – May 2.

Time: 11 AM IST.

Venue: Leader’s Club Ground, Dar Es Salaam, Tanzania

SBH vs TRG My Dream11 Team

Abdullah Jabiri, Issa Kikasi, Nandakishan Pottachira, Ivan Ismail, Gourav Choudhary, Ankit Baghel, Jatin Darji, Riziki Kiseto, Vipin Abraham, Mohammed Yunus, Pafrod Anacet

Captain: Jatin Darji. Vice-captain: Ankit Baghel

SBH vs TRG Probable Playing XIs

Simba Heroes: Ivan Ismail, Nandakishan Pottachira, Basit Raza, Jatin Darji (c), Ramesh Alluri, Abdullah Jabiri, Abbas Adamji, Aahil Jasani, Vipin Abraham, Firoz Hatim Dahodwala, Mohammed Yunus

Tembo Rangers: Ankit Baghel, Jumanne Masquater, Muzamil Hussain, Issa Kikasi, Riziki Kiseto (c), Gourav Choudhary, Raza Baloch, Suraj Pala, Vaibhav Bhatia, Johnson Nyambo, Pafrod Anacet

SBH vs TRG Squads

Simba Heroes: Jatin Darji (c), Aahil Jasani, Abbas Adamjee, Abdullah Jabiri, Athumani Kakonzi, Basit Raja, Firoz Hatim Dahodwala, Gulraiz Haideri, Issa Safari, Ivan Ismail, Jay Hirwania, Mohammed Yunus, Ramesh Alluri, Vipin Abraham, Nandakishan Pottachira

Tembo Rangers: Riziki Kiseto (c), Issa Kikasi, Ally Hafidh, Ankit Baghel, Baraka Robert, Gagan Alag, Johnson Nyambo, Jumanne Masquater, Khalil Rehemtullah, Muzamil Hussain, Raza Baloch, Riken Patel, Suraj Pala, Vaibhav Bhatia, Waheed Mushtaq

