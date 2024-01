Home

Sports

SCO vs SIX Dream11 Prediction, BBL, Match 39: Fantasy Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Perth Scorchers vs Sydney Sixers, 2:10 PM IST

SCO vs SIX Dream11 Prediction, BBL, Match 39: Fantasy Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Perth Scorchers vs Sydney Sixers, 2:10 PM IST

Fantasy Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Perth Scorchers vs Sydney Sixers 11 Latest News, SCO vs SIX, Perth Scorchers vs Sydney Sixers, Perth Scorchers vs Sydney Sixers Heat Dream11, Perth Scorchers Dream11, SCO vs SIX Dream11, SCO vs SIX Dream11 team, Perth Scorchers vs Sydney Sixers Fantasy team, Perth Scorchers vs Sydney Sixers in BBL, Big Bash League, BBL

Perth Scorchers Vs Sydney Sixers Dream11 Prediction, BBL, Match 39:

SCO vs SIX Dream11 Prediction, BBL, Match 39: Fantasy Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Perth Scorchers vs Sydney Sixers, 2:10 PM IST: Fantasy Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Perth Scorchers vs Sydney Sixers 11 Latest News, SCO vs SIX, Perth Scorchers vs Sydney Sixers, Perth Scorchers vs Sydney Sixers Heat Dream11, Perth Scorchers Dream11, SCO vs SIX Dream11, SCO vs SIX Dream11 team, Perth Scorchers vs Sydney Sixers Fantasy team, Perth Scorchers vs Sydney Sixers in BBL, Big Bash League, BBL

Trending Now

SCO vs SIX Dream11 Team

Wicket-keeper: J Inglis, J Philippe

You may like to read

Batters: L Evans, J Vince, S Smith

All-rounders: A Hardie, A Agar, J Edwards

Bowlers: A Tye, L Morris, J Behrendorff

Probable Playing XIs

SCO Playing XI: Nick Hobson, Sam Whiteman, Aaron Hardie (c), Josh Inglis (wk), Laurie Evans, Cooper Connolly, Ashton Agar, Andrew Tye, Stephen Eskinazi, Lance Morris, Jason Behrendorff

SIX Playing XI: Josh Philippe (wk), James Vince, Steve Smith, Moises Henriques (C), Jordan Silk, Jack Edwards, Hayden Kerr, Sean Abbott, Ben Dwarshuis, Steve O’Keefe, Todd Murphy

Squads:

Perth Scorchers Squad: Stephen Eskinazi, Sam Whiteman, Aaron Hardie(c), Josh Inglis(w), Laurie Evans, Cooper Connolly, Nick Hobson, Ashton Agar, Andrew Tye, Jason Behrendorff, Lance Morris, Sam Fanning, Cameron Gannon, Liam Haskett, Matthew Kelly, Hamish McKenzie, Marcus Harris

Sydney Sixers Squad: Josh Philippe(w), James Vince, Moises Henriques(c), Jordan Silk, Jack Edwards, Hayden Kerr, Sean Abbott, Ben Dwarshuis, Todd Murphy, Steve OKeefe, Jackson Bird, Joel Davies, Daniel Hughes, Kurtis Patterson, Mitchell Perry

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest Cricket News on India.com.