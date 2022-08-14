Published: August 14, 2022 11:47 AM IST

SCO vs UAE Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

SCO vs UAE Dream11 Team Prediction, CWC League-2 One Day, Match 100 Fantasy Hints SCO vs UAE Dream11 Team Prediction, CWC League-2 One Day, Match 100 Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Scotland vs United Arab Emirates, Playing 11s For Today’s Match Mannofield Park at 03:30 PM IST August 14, Sunday. Here is the CWC League-2 One Day Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and SCO vs UAE Dream11 Team Prediction, SCO vs UAE Fantasy Cricket Prediction, SCO vs UAE Playing 11s CWC League-2 One Day, Fantasy Cricket Prediction – Scotland vs United Arab Emirates, Fantasy Playing Tips – CWC , CWC League-2 One Day. TOSS – The CWC League-2 One Day toss between Papua New Guinea and Scotland will take place at 03:00 PM (IST). Time – 3:30PM Venue: Mannofield Park SCO vs UAE My Dream11 Team Keeper – Matthew Cross, Vritiya Aravind Batsmen – Kyle Coetzer (VC), Calum MacLeod, Chirag Suri All-rounders – Michael Leask, Rohan Mustafa, Basil Hameed (C) Bowlers – Mark Watt, Ahmed Raza, Hamza Tahir SCO vs UAE Probable Playing XI Scotland: Kyle Coetzer, Craig Wallace, Christopher McBride, Calum MacLeod, Matthew Cross©(wk), Chris Greaves, Michael Leask, Mark Watt, Safyaan Sharif, Chris Sole, Hamza Tahir United Arab Emirates: Chirag Suri, Muhammad Waseem, Vriitya Aravind(wk), Chundangapoyil Rizwan, Basil Hameed, Rohan Mustafa, Zawar Farid, Ahmed Raza©, Zahoor Khan, Junaid Siddique, Aryan Lakra

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