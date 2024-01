Home

SEC vs MICT Dream11 Prediction, SA20 2024, Match 20: Fantasy Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Sunrisers Eastern Cape vs MI Cape Town, 5:00 PM IST

SEC vs MICT Dream11 (credit: Twitter)

SEC vs MICT Dream11 Prediction, SA20 2024, Match 20: Fantasy Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Sunrisers Eastern Cape vs MI Cape Town, 5:00 PM IST: Aiden Markram-led Sunrisers Eastern Cape is set to take on Keiron Pollard’s MI Cape Town in match 20 of the ongoing edition of the SA20 League 2024 at the St George’s Park in Gqeberha, on January 27. Both teams will be eyeing a better position on the points table.

SEC vs MICT Dream11 Prediction

Wicket-keepers: R Rickleton, T Stubbs, Adam Rossington

Batters: J Hermann, Rassie van der Dussen

All-rounders: Marco Jansen, Aiden Markram, Sam Curran, George Linde

Bowlers: T Kaber, Kagiso Rabada

SEC vs MICT Playing 11

Sunrisers Eastern Cape: Dawid Malan, Jordan Hermann, Aiden Markram(c), Tristan Stubbs(w), Patrick Kruger, Liam Dawson, Tom Abell, Marco Jansen, Simon Harmer, Ottniel Baartman, Daniel Worrall

MI Cape Town: Rassie van der Dussen, Ryan Rickelton(w), Sam Curran, Dewald Brevis, Liam Livingstone, Kieron Pollard(c), George Linde, Thomas Kaber, Delano Potgieter, Nuwan Thushara, Kagiso Rabada

Squads

Sunrisers Eastern Cape: Adam Rossington(w), Dawid Malan, Jordan Hermann, Aiden Markram(c), Tristan Stubbs, Patrick Kruger, Marco Jansen, Liam Dawson, Beyers Swanepoel, Simon Harmer, Daniel Worrall, Tom Abell, Temba Bavuma, Ayabulela Gqamane, Sarel Erwee, Brydon Carse, Ottniel Baartman, Andile Simelane, Caleb Seleka

MI Cape Town: Rassie van der Dussen, Ryan Rickelton(w), Connor Esterhuizen, Sam Curran, Dewald Brevis, Liam Livingstone, Kieron Pollard(c), George Linde, Thomas Kaber, Olly Stone, Kagiso Rabada, Beuran Hendricks, Tom Banton, Grant Roelofsen, Delano Potgieter, Nuwan Thushara, Duan Jansen, Chris Benjamin, Nealan van Heerden

