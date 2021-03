Dream11 Team Prediction

SER vs POR World Cup Qualifiers 2022: Captain, Vice-captain – Serbia vs Portugal Fantasy Playing Tips And Predicted XIs For Today’s Football Match at Red Star Stadium 1:30 AM IST March 28 Sunday:

Serbia vs Portugal Dream11 Team Tips and Prediction – Check My Dream11 Team, Best players list of today’s match, Serbia vs Portugal Dream11 Team Player List, SER Dream11 Team Player List, POR Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips World Cup Qualifiers, Fantasy Playing Tips – Serbia vs Portugal World Cup Qualifiers, Online Football Tips – World Cup Qualifiers, Online Football Tips And Prediction – SER vs POR World Cup Qualifiers, Fantasy Football Prediction – World Cup Qualifiers

Kick-Off Time: The World Cup Qualifiers 2022 match between Serbia vs Portugal will start at 1:30 AM IST – March 28 in India.

Venue: Red Star Stadium

SER vs POR My Dream11 Team

Dmitrovic, Cancelo, Milenkovic, Dias, Silva, Fernandes(VC), Tadic, Milinkovic-Savic, Ronaldo(C), Felix, Mitrovic

Predicted Playing XIs

Serbia probable playing 11

Dmitrovic; Pavlovic, Milenkovic, S. Mitrovic; Gagic, Maksimovic, Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; Vlahovic, A. Mitrovic

Portugal probable playing 11

Lopes; Cancelo, Duarte, Dias, Mendes; Moutinho, Neves, Fernandes; Silva, Felix, Ronaldo

SQUADS

Serbia (SER): Marko Dmitrovic, Djordje Nikolic, Predrag Rajkovic, Marko Gajic, Milan Gajic, Nikola Milenkovic, Stefan Mitrovic, Filip Mladenovic, Strahinja Pavlovic, Marko Petkovic, Uros Spajic, Milos Veljkovic, Filip Djuricic, Marko Grujic, Nemanja Gudelj, Ivan Ilić, Filip Kostic, Nenad Krsticic, Darko Lazovic, Sasa Lukic, Nemanja Maksimovic, Sergej Milinkovic-Savic, Uros Racic, Nemanja Radonjic, Mihailo Ristic, Dusan Tadic, Andrija Zivkovic, Djordje Despotovic, Luka Jovic, Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic

Portugal (POR): Anthony Lopes, José Sá, Rui Silva, João Cancelo, Rúben Dias, Domingos Duarte, José Fonte, Nuno Mendes, Luís Neto, Cédric Soares, Bruno Fernandes, João Moutinho, Rúben Neves, Sérgio Oliveira, João Palhinha, Danilo Pereira, Renato Sanches, Bernardo Silva, Rafa, Diogo Jota, João Félix, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, André Silva

Check Dream11 Prediction/ SER Dream11 Team/ POR Dream11 Team/ Portugal Dream11 Team Prediction/ Serbia Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips And Prediction World Cup Qualifiers 2022/ Online Football Tips and more.