Kick-Off Time: The La Liga match between Sevilla vs Villarreal will start at 9.30 PM IST – December 29 in India.

Venue: Estadio Ramon Sanchez Pizjuan

SEV vs VIL My Dream11 Team

Goal-Keeper: Sergio Asenjo

Defenders: Raul Albiol, Pau Torres, Jesus Navas, Jules Kounde

Midfielders: Dani Parejo, Ivan Rakitic, Manu Trigueros

Forwards: Gerard Moreno, Suso, Lucas Ocampos

SQUADS

Sevilla FC (SEV): Tomás Vaclík, Bono, Adrián González, Javier Díaz, Alfonso Pastor, Joris Gnagnon, Karim Rekik, Nemanja Gudelj, Sergio Escudero, Diego Carlos, Pablo Pérez Rico, Enrique Rios, Javier Vazquez, Juan Luis Sanchez, Sergi Gómez, Joan Jordán, Ivan Rakitic, Óscar Rodríguez, Jesús Navas, Marcos Acuña, Óliver Torres, Franco Vázquez, Oussama Idrissi, Fernando, Antonio Zarzana, Carlos Alvarez, Iván Romero, Lucas Ocampos, Suso, Luuk de Jong, Munir El Haddadi, Jules Koundé, Youssef En-Nesyri, Aleix Vidal, Carlos Fernández, Yassine Bounou

Villarreal (VIL): Sergio Asenjo, Gerónimo Rulli, Filip Jorgensen, Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres, Ramiro Funes Mori, Juan Foyth, Alberto Moreno, Jaume Costa, Sofian Chakla, José Manuel Cabrera, Dani Parejo, Samuel Chukwueze, Francis Coquelin, Rubén Peña, Moi Gómez, Alfonso Pedraza, Carlo Adriano García, Álex Baena, Gerard Moreno, Carlos Bacca, Vicente Iborra, Raba, Manu Trigueros, Pervis Estupiñán, Takefusa Kubo, Paco Alcácer, Yeremi Pino, Fernando Niño

