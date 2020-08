Dream11 Team Prediction

SHA vs WOL Europa League 2019-20: Captain, Vice-Captain, Fantasy Tips For Today’s Football Today’s Match Shakhtar Donetsk vs VfL Wolfsburg at RSK Olimpiyskyi 10.25 PM IST August 5: Also Read - Football: UEFA Denies August 3 Deadline For Champions League Conclusion

The UEFA Europa League is an annual football club competition organized by UEFA since 1971 for eligible European football clubs. Clubs qualify for the competition based on their performance in their national leagues and cup competitions. Also Read - Dream11 Team OLY vs WOL Europa League 2019-20 Prediction: Captain, Vice-Captain, Fantasy Tips For Today’s Football Today's Match Olympiacos vs Wolverhampton at Karaiskakis Stadium 1.30 AM IST

SHA vs WOL Match Details

League: Europa League

Venue: RSK Olimpiyskyi

Date: August 5 (Wednesday)

Time: 10.25 PM IST Also Read - Dream11 Team LAK vs MUN Europa League 2019-20 Prediction: Captain, Vice-Captain, Fantasy Tips For Today’s Football Today's Match LASK Linz vs Manchester United at Linzer Stadion 11.25 PM IST

SHA vs WOL My Dream11 Team

Casteels, Dodo, Roussillon, Mykola, Patrick, Brekalo, Arnold, Taison, Taras, Moraes, Wout

SQUADS

Shakhtar Donetsk (SHA): Anatoliy Trubin, Oleksiy Shevchenko, Andriy Pyatov, Vitor Eduardo da Silva Matos, Valerii Bondar, Sergiy Bolbat, Domilson Dodo, Davit Khocholova, Sergey Krivtsov, Mykola Matviyenko, Mykhailo Mudryk, Oleksandr Pikhalyonok, Artem Bondarenko, Manor Solomon, Mateus Tete Cardoso Lemos Martins, Marcos Antonio, Maycon Barberan, Alan Patrick, Viktor Kovalenko, Yevhen Konoplyanka, Marquinhos Cipriano, Dentinho, Taras Stepanenko, Marlos, Taison, Danylo Sikan, Vladislav Vakula, Junior Moraes, Wellington Nem, Fernando

VfL Wolfsburg (WOL): Koen Casteels, Niklas Klinger, Pavao Pervan, Phillip Menzel, Jerome Roussillon, John Brooks, Kevin Mbabu, Marcel Tisserand, Marin Pongracic, Paulo Otavio, Robin Knoche, William Furtado, Felix Klaus, Iba May, Ignacio Camacho, Ismail Azzaoui, Joao Victor, Josuha Guilavogui, Julian Justvan, Luca Horn, Maximilian Arnold, Renato Steffen, Xaver Schlager, Yannick Gerhardt, Admir Mehmedi, Daniel Ginczek, Josip Brekalo, Omar Marmoush, Ulysses Llanez, Wout Weghorst

Check Dream11 Prediction/ SHA Dream11 Team/ WOL Dream11 Team/ Shakhtar Donetsk Dream11 Team/ VfL Wolfsburg Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips and Prediction/ Online Football Tips and more.