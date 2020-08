Shakhtar Donetsk vs FC Basel Live Streaming Details UEFA Europa League Quarter-Final

Shakhtar Donetsk will lock horns with FC Basel in the quarter-final of the UEFA Europa League match and it promises to be a mouthwatering clash as both sides feature big names.

The UEFA Europa League is an annual football club competition organised by UEFA since 1971 for eligible European football clubs. Clubs qualify for the competition based on their performance in their national leagues and cup competitions.

What: Europa League Quarter Final

When: August 11

Venue: VELTINS-Arena

Timings: 12:30 AM IST

TV Telecast: Sony Ten 2

Where to Stream Online in India: SonyLIV, Airtel TV

Probable Starting XI

Shakhtar Donetsk: Anatoliy Trubin, Vitor Eduardo da Silva Matos, Domilson Dodo, Sergiy Bolbat, Taison, Mateus Tete Cardoso Lemos Martins, Manor Solomon, Dentinho, Junior Moraes, Fernando, Danylo Sikan

FC Basel: Jonas Omlin, Konstantinos Dimitriou, Omar Alderete, Yves Kaiser, Fabian Frei, Samuele Campo, Valentin Stocker, Taulant Xhaka, Arthur Cabral, Kemal Ademi, Tician Tushi

SQUADS

Shakhtar Donetsk (SHA): Anatoliy Trubin, Oleksiy Shevchenko, Andriy Pyatov, Vitor Eduardo da Silva Matos, Valerii Bondar, Sergiy Bolbat, Domilson Dodo, Davit Khocholova, Sergey Krivtsov, Mykola Matviyenko, Mykhailo Mudryk, Oleksandr Pikhalyonok, Artem Bondarenko, Manor Solomon, Mateus Tete Cardoso Lemos Martins, Marcos Antonio, Maycon Barberan, Alan Patrick, Viktor Kovalenko, Yevhen Konoplyanka, Marquinhos Cipriano, Dentinho, Taras Stepanenko, Marlos, Taison, Danylo Sikan, Vladislav Vakula, Junior Moraes, Wellington Nem, Fernando

FC Basel (BAS): Jonas Omlin, Djordje Nikolic, Jozef Pukaj, Felix Gebhardt, Konstantinos Dimitriou, Eray Comert, Silvan Widmer, Omar Alderete, Blas Riveros, Jasper van der Werff, Raoul Petretta, Yves Kaiser, Elis Isufi, Louis Lurvink, Luca Zuffi, Samuele Campo, Valentin Stocker, Fabian Frei, Orges Bunjaku, Lirik Vishi, Yannick Marchand, Mihailo Stevanovic, Milorad Stajic, Taulant Xhaka, Tician Tushi, Ricky van Wolfswinkel, Julian Vonmoos, Afimico Pululu, Dimitri Oberlin, Arthur Cabral, Kemal Ademi, Aldo Kalulu

LIVE STREAMING SHA vs BAS