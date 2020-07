Dream11 Team Prediction

Goalkeeper- D Henderson

Defenders- S Aurier, B Davies, D Sanchez, G Baldock

Midfielders- S Bergwijn, G Lo Celso, J Fleck

Forwards- H Kane (C), H Son (VC), L Mousset

Probable XI

Sheffield United: Simon Moore, Phil Jagielka, Jack Robinson, John Lundstram, Oliver Norwood, Sander Berge, Lys Mousset, Oliver McBurnie, David McGoldrick, Richairo Zivkovic, Jack Rodwell

Tottenham Hotspur: Hugo Lloris, Eric Dier, Davinson Sánchez, Ben Davies, Serge Aurier, Gedson Fernandes, Moussa Sissoko, Harry Kane, Steven Bergwijn, Giovani Lo Celso, Erik Lamela

SQUADS

Sheffield United (SHF): Jake Eastwood, Simon Moore, Dean Henderson, Michael Verrips, Phil Jagielka, Enda Stevens, Jack Robinson, John Egan, Panagiotis Retsos, George Baldock, Kieron Freeman, Jack O’Connell, Chris Basham, Kean Bryan, Jack Rodwell, Ravel Morrison, Oliver Norwood, Ben Osborn, John Lundstram, John Fleck, Ricky Holmes, Luke Freeman, Sander Berge, Billy Sharp, Callum Robinson, Lys Mousset, David McGoldrick, Oliver McBurnie, Leon Clarke, Richairo Zivkovic

Tottenham Hotspur (TOT): Alfie Whiteman, Paulo Gazzaniga, Michel Vorm, Hugo Lloris, Ryan Sessegnon, Japhet Tanganga, Juan Foyth, Davinson Sanchez, Eric Dier, Ben Davies, Serge Aurier, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Oliver Skipp, Gedson Fernandes, Harvey White, Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso, Steven Bergwijn, Harry Winks, Erik Lamela, Moussa Sissoko, Troy Parrott, Lucas Moura, Dele Alli, Harry Kane, Heung-Min Son

