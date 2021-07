SIN vs DHA Dream11 Team Prediction

New Delhi: SIN vs DHA Dream11 Team Prediction, Fantasy Cricket Tips, Jharkhand T20 Match 15: Captain, Vice-Captain, Probable Playing XIs For Singhbhum Strikers vs Dhanbad Dynamos, 9:00 AM IST, July 24.

In another high-octane clash of BYJU’s Jharkhand T20 tournament, Singhbhum Strikers will take on Dhanbad Dynamos in match 15 at the JSCA International Stadium Complex, Ranchi – July 24 on Saturday. The Jharkhand T20 SIN vs DHA match will begin at 9 AM IST.

Here is the Jharkhand T20 Dream11 Guru Tips and SIN vs DHA Dream11 Team Prediction Jharkhand T20, SIN vs DHA Fantasy Cricket Prediction Jharkhand T20, Probable XIs for SIN vs DHA Jharkhand T20 match, Dream11 Team Prediction Singhbhum Strikers vs Dhanbad Dynamos, Fantasy Tips Singhbhum Strikers vs Dhanbad Dynamos, Dream11 Team Hints Singhbhum Strikers vs Dhanbad Dynamos, Fantasy Hints Singhbhum Strikers vs Dhanbad Dynamos.

TOSS: The Jharkhand T20 match toss between Singhbhum Strikers vs Dhanbad Dynamos will take place at 8:30 AM (IST) – July 24.

Time: 9 AM IST

Venue: JSCA International Stadium Complex, Ranchi.

SIN vs DHA My Dream11 Team

Sumit Kumar, Kumar Karan, Aryan Hooda, Satya Setu, Kaushal Singh, Bal Krishna, Yuvraj Kumar, Sahil Raj, Ajay Yadav, Aryaman Lala, Vikash Kumar.

Captain: Bal Krishna. Vice-captain: Kaushal Singh.

SIN vs DHA Probable Playing XIs

Singhbhum Strikers Bal Krishna (C), Kumar Karan, Sharandeep Singh (WK), Pratik Bhakat, Sumit Kumar, Ankit Kumar, Satyendra Kumar Prajapati, Ajay Yadav, Gaurav Kumar, Amit Kumar, Aryaman Lala.

Dhanbad Dynamos Nazim Siddiqui (C & WK), Aryan Hooda, Satya Setu, Sahil Raj, Anirban Chatterjee, Kaushal Singh, Yuvraj Kumar, Vikash Kumar, Md Asif Mansoori, Abhishek Yadav, Abhishek Choudhary.

SIN vs DHA SQUADS

Singhbhum Strikers Vinayak Vikram, Bal Krishna (C), Aryaman Lala, Wilfred Beng, Ajay Yadav, Satyendra Kumar Prajapati, Sumit Kumar, Amit Kumar, Kumar Karan, Sharandeep Singh (WK), Pratik Bhakat, Amardeep Singh, Ankit Raj Singh, Ankit Kumar, Gaurav Kumar, Umar Mallick and Harshit Namdev.

Dhanbad Dynamos Kaushal Singh, Sahil Raj, Satya Setu, Abhishek Yadav, Yuvraj Kumar, Nazim Siddiqui (C & WK), Jai Prakash Yadav, Prem Kumar, Aryan Hooda, Vikash Kumar, Vijay Jena, Anirban Chatterjee, Kumar Ankit, Md Asif Mansoori, Abhishek Choudhary, Shakti Singh and Tanzil Ul Haque.

